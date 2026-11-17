Ponad 120 przedstawicieli stanów i władz lokalnych USA przybyło do Antalyi w Turcji na konferencję klimatyczną ONZ COP31. Należą oni do koalicji America Is All In, podczas gdy władze federalne USA drugi rok z rzędu nie wysłały delegacji na doroczny szczyt.

Dyrektor wykonawczy koalicji Chris Wheat oświadczył, że udział regionalnych liderów ma pokazać światu kontynuację działań klimatycznych w USA mimo odmiennego stanowiska Waszyngtonu. Informuje o tym Deutsche Welle.

Inicjatywy stanów

W skład nieoficjalnej delegacji wchodzą głównie przedstawiciele Partii Demokratycznej, burmistrzowie, gubernatorzy i byli urzędnicy. Są wśród nich były sekretarz stanu John Kerry, były wiceprezydent Al Gore oraz gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Nie uczestniczą oni w formalnych negocjacjach klimatycznych, jednak prowadzą spotkania na marginesie konferencji.

Niemal połowa stanów USA, na które przypada około 60% amerykańskiej gospodarki, zobowiązała się do ograniczenia emisji zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym. Wśród takich działań są zachęty podatkowe dla energetyki odnawialnej i inne polityki ograniczania emisji.

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Zgodnie z raportem America Is All In oraz Centrum Globalnej Zrównoważoności Uniwersytetu Marylandu obecna polityka stanów, trendy rynkowe i spadek kosztów technologii mogą do 2035 roku zmniejszyć emisje dwutlenku węgla w USA o 46% w porównaniu z poziomem z 2005 roku.

Oświadczenia gubernatorów

Gubernator Minnesoty Tim Walz oświadczył, że stan zmierza do systemu energetycznego bez emisji dwutlenku węgla do 2037 roku, wyprzedzając wcześniejszy cel wyznaczony na 2040 rok. Jak powiedział, Minnesota produkuje również zrównoważone paliwo lotnicze, rozwija produkcję „zielonej” stali i zwiększa udział pojazdów elektrycznych.

Gubernatorka Nowego Meksyku Michelle Lujan Grisham poinformowała, że stan znacząco ograniczył emisje metanu dzięki surowszym regulacjom. Wspomniała również o zamykaniu elektrowni węglowych oraz rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej. Gavin Newsom z kolei oświadczył, że rezygnacja administracji USA z polityki klimatycznej szkodzi konkurencyjności kraju w obliczu rozwoju energetyki słonecznej i pojazdów elektrycznych w Chinach.

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