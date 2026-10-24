Ponad 14 tys. Etiopczyków uciekło do sąsiedniej Kenii z powodu zbrojnych starć na południu Etiopii. Według Anadolu Agency, konflikt trwa między społecznościami Oromo i Somalijczyków w południowym regionie przygranicznym kraju.

Tysiące osób w tymczasowych obozach

Kenijski Czerwony Krzyż poinformował, że ponad 10 900 przesiedlonych osób zakwaterowano w sześciu tymczasowych obozach w przygranicznym mieście Moyale. Kolejne 4 000 osób zatrzymało się u krewnych i rodzin przyjmujących.

Liczba osób przekraczających granicę gwałtownie wzrosła od piątku, gdy komisarz hrabstwa Marsabit Stanley Kamande informował o ponad 2 000 osób, które przybyły do Kenii po rozpoczęciu przemocy w środę.

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Niedobory wody i środków sanitarnych

Szef regionalnego oddziału Kenijskiego Czerwonego Krzyża Malik Adan zaapelował o dostarczenie przesiedlonym ludziom żywności, wody, środków sanitarnych i dodatkowych toalet, aby zapobiec chorobom biegunkowym.

Organizacja przekazała już ludziom namioty, koce, maty do spania i inne artykuły pierwszej potrzeby, a także zapewnia pomoc żywnościową dzieciom i matkom karmiącym piersią. Lokalne władze obiecały dodatkowe zapasy ryżu i fasoli, jednak pracownicy humanitarni ostrzegają, że dostępne zasoby mogą nie wystarczyć.

Przyczyną eskalacji był spór dotyczący eksponowania flagi Somalijskiego Stanu Regionalnego na terytorium administrowanym przez Oromię. Oba terytoria są federalnymi regionami Etiopii. W piątek informowano o co najmniej dziewięciu zabitych, a przedstawiciele organizacji humanitarnych obawiają się, że liczba ofiar może przekroczyć 12. Starcia zakłóciły również handel transgraniczny.

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