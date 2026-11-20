W Wielkiej Brytanii ponad 1600 pracowników Rockstar Games do 26 listopada głosuje w sprawie oficjalnego uznania związku zawodowego Rockstar Game Workers Union, należącego do Niezależnego Związku Zawodowego Wielkiej Brytanii (IWGB). Jak informuje Fortune, projekt porozumienia w sprawie uznania związku był rezultatem czteromiesięcznych negocjacji między kierownictwem Rockstar a pracownikami.

W przypadku pozytywnego wyniku głosowania organizacja stanie się największym oficjalnie uznanym związkiem zawodowym w brytyjskiej branży gier, oświadczył IWGB. Animator Rockstar North i przedstawiciel związku Nestor Uriarte zaznaczył, że uznanie związku da pracownikom więcej możliwości wpływania na warunki pracy.

Spór dotyczący zwolnień

Pod koniec października 2025 roku Rockstar zwolnił 31 pracowników w Wielkiej Brytanii oraz kolejnych trzech w Kanadzie. IWGB oskarżył firmę o przeciwdziałanie działalności związkowej. Rockstar oświadczył, że pracownicy zostali zwolnieni za ujawnienie poufnych informacji, a decyzje nie były związane z prawem ludzi do wstępowania do związku zawodowego ani uczestniczenia w działalności związkowej.

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Spór rozpatruje trybunał pracy w Glasgow, gdzie wystąpienia końcowe stron zaplanowano na ten tydzień. Fortune wspomina również o śledztwie Kotaku z 2018 roku dotyczącym prac nad Red Dead Redemption 2: pracownicy opisywali praktykę „crunchu” — długie okresy intensywnej pracy przed terminami.

Głosowanie po premierze GTA VI

Głosowanie odbywa się po premierze Grand Theft Auto VI. Według szacunków firmy analitycznej Sensor Tower gra sprzedała się pierwszego dnia w nakładzie około 24,6 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zamówień przedpremierowych, i przyniosła około 2,36 mld dolarów. Spółka macierzysta Rockstar, Take-Two Interactive, nie potwierdziła tych danych.

Uriarte oświadczył również, że związek zawodowy mógłby dać pracownikom głos w kwestiach wykorzystania sztucznej inteligencji. Jego zdaniem AI może dewaluować umiejętności, na których zdobycie deweloperzy poświęcają lata, zastępując ich twórczą pracę.

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