W Australii ponad 2,2 mln osób w 2025 roku zapłaciło za konsultacje z lekarzami specjalistami „ekstremalne” honoraria — co najmniej trzykrotnie wyższe od oficjalnej stawki Medicare. Psychiatrzy i pediatrzy należeli do specjalistów, którzy najczęściej ustalali takie stawki, wynika z badania ośrodka analitycznego Grattan Institute, o którym informuje The Guardian.

Rosnące koszty pacjentów

W raporcie Out of control – how to rein in runaway specialist fees „ekstremalnym” nazwano honorarium co najmniej trzykrotnie wyższe od stawki Medicare. Jest to ustalony przez państwo punkt odniesienia dla kosztów usług medycznych.

Według szacunków Grattan Institute liczba pacjentów płacących takie kwoty rośnie co roku o 250 tys. W latach 2012–2025 realna wartość refundacji Medicare spadła o 9 dolarów australijskich, podczas gdy opłaty pacjentów dla specjalistów wzrosły średnio o 37 dolarów. W 2025 roku średnie honorarium specjalisty wzrosło o 4% powyżej inflacji.

Wśród 5% psychiatrów z najwyższymi stawkami mediana dopłaty pacjenta za pierwszą konsultację wyniosła 669 dolarów australijskich. Dla pediatrów z wysokimi stawkami wskaźnik ten wyniósł 362 dolary, a dla kardiologów — 265,11 dolara. Według raportu jest to odpowiednio o 104%, 212% i 203% więcej niż u ich kolegów.

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Propozycje regulacji

Autorzy raportu proponują zobowiązać specjalistów, których średnie roczne honoraria przekraczają trzykrotność stawki Medicare, do zwrotu państwu wszystkich refundacji otrzymanych w ciągu roku. Pacjenci zachowaliby przysługującą im refundację Medicare. Takie podejście może dotyczyć około 6% specjalistów w kraju, czyli około 2 tys. lekarzy.

Badanie wskazuje również, że mediana kosztu pierwszej wizyty rosła szybciej niż inflacja. W szczególności pierwsza konsultacja dermatologa podrożała o 28 dolarów australijskich w latach 2023–2025, do 217,8 dolara, a psychiatry — o 90 dolarów, do 351 dolarów.

Federalny minister zdrowia Mark Butler oświadczył, że rząd rozważa wszystkie możliwości ograniczenia wzrostu honorariów specjalistów. Władze powołały również grupę roboczą ds. dostępności specjalistycznej opieki medycznej.

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