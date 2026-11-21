W Etiopii ponad 200 byłych bojowników Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia poddało się w piątek wojskom federalnym, informuje France 24. Stacja powołuje się na media powiązane z państwem, dlatego informacja o poddaniu się ma odpowiednią atrybucję.

Poddanie się byłych bojowników

W materiale organizacja jest wymieniona po angielsku jako Tigray People’s Liberation Front i skrótowo jako TPLF. Chodzi właśnie o byłych bojowników tej organizacji, którzy poddali się federalnym wojskom Etiopii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napięcia na granicy

France 24 zaznacza, że wydarzenie miało miejsce w obliczu eskalacji napięć na granicy Etiopii z sąsiednią Erytreą. Tytuł materiału wideo stacji również informuje o mobilizacji wojsk wzdłuż granicy etiopsko-erytrejskiej.

Materiał przygotował korespondent France 24 Tom Canetti. Nagranie wideo opublikowano 21 listopada 2026 roku, a jego długość wynosi jedną minutę i 11 sekund.

Czytaj nas na