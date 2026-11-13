W Brukseli w Belgii Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) poinformowało, że w ostatnich dniach ponad 25 lotów w Europie było celem fałszywych zgłoszeń o bombach. Doprowadziło to do przekierowania samolotów, poderwania myśliwców oraz opóźnień dla tysięcy pasażerów. IATA wezwała rządy, lotniska i linie lotnicze do wzmocnienia koordynacji, informuje Cyprus Mail.

Zagrożenia poza lotniskami

Starszy wiceprezes IATA ds. operacji, bezpieczeństwa i ochrony Nick Careen powiedział, że tradycyjna kontrola pasażerów, bagażu i ładunków nie jest już wystarczająca. Wśród zagrożeń dla sieci lotniczej wymienił nieautoryzowane drony, cyberataki oraz zakłócenia globalnych systemów satelitarnej nawigacji.

Według Careena większość ostatnich fałszywych gróźb trafiała nie bezpośrednio do linii lotniczych, lecz do lotnisk i służb naziemnych. W rezultacie przewoźnicy, którzy dysponują procedurami oceny konkretności i wiarygodności zagrożenia, nie zawsze jako pierwsi otrzymują takie zgłoszenia. IATA nalega na stałą wymianę informacji o zagrożeniach, uzgadnianie decyzji oraz bezpieczne przywracanie działalności po zakłóceniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drony i reagowanie na incydenty

Według danych przedstawionych przez IATA od stycznia 2025 roku do października 2026 roku w przestrzeni powietrznej NATO odnotowano ponad 200 przypadków wtargnięcia dronów. Incydenty dotknęły co najmniej 21 z 30 europejskich członków Sojuszu. W lutym 2026 roku Komisja Europejska przedstawiła plan działań dotyczący przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów dla lotnisk, portów i innej infrastruktury krytycznej.

Careen przypomniał również wcześniejsze incydenty: zgłoszenia o dronach w grudniu 2018 roku doprowadziły do zamknięcia pasa startowego na londyńskim lotnisku Gatwick, co dotknęło około 1 tys. lotów i ponad 140 tys. pasażerów. W 2024 roku zakłócenia GNSS zmusiły Finnair do zawieszenia lotów do Tartu w Estonii, a we wrześniu 2025 roku cyberatak na dostawcę systemu odprawy zakłócił pracę kilku europejskich lotnisk, w tym w Brukseli.

Stowarzyszenie wzywa do stosowania podejścia opartego na ocenie ryzyka, zamiast automatycznego zaostrzania wymogów po każdym incydencie. Zdaniem IATA linie lotnicze powinny być zaangażowane w decyzje wpływające na ich działalność, a koszty przekierowań, odwołanych lotów i opóźnień pasażerów powinny być rozdzielane bardziej sprawiedliwie.

Czytaj nas na