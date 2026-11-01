W Australii ponad 27% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat stwierdziło, że „ekstremalne działania”, w tym przemoc, mogą być czasami usprawiedliwione w celu promowania określonej sprawy. Takie są wyniki drugiego badania McKinnon Index, w którym wzięło udział ponad 4 tysiące osób, podaje ABC News Australia.

Badaniu przewodziła organizacja non-profit McKinnon, a firma Roy Morgan przeprowadziła ankietę w czerwcu i lipcu. Ogółem około jeden na dziesięciu respondentów dopuszczał, że ekstremalne działania mogą być czasami usprawiedliwione, podczas gdy ponad trzy czwarte Australijczyków się z tym nie zgodziło.

Poparcie dla demokracji wśród młodych mężczyzn

Wśród mężczyzn w wieku 18–24 lat spadło również poparcie dla demokracji: 54% ankietowanych z tej grupy uznało ją za lepszą od każdego innego systemu rządów. Odsetek osób uważających, że ludzie mogą swobodnie wyrażać poglądy polityczne, zmniejszył się o 23 punkty procentowe — do około 50%.

Pełniący obowiązki przewodniczącego McKinnon i były zastępca premiera stanu Wiktoria John Thwaites zaznaczył, że osoby dopuszczające usprawiedliwienie przemocy w pewnych okolicznościach nadal stanowią mniejszość, lecz ich udział rośnie. Jego zdaniem ważne jest, aby zwłaszcza młodzi mężczyźni lepiej rozumieli znaczenie demokracji i możliwość bycia wysłuchanym.

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Zaufanie do polityków spada

Badanie odnotowało również spadek zaufania do polityków i władz w porównaniu z poprzednim rokiem. Niemal trzy czwarte respondentów uważa, że kraj jest bardziej podzielony niż 12 miesięcy temu. Mniej niż połowa ankietowanych jest przekonana, że system polityczny daje takim ludziom jak oni możliwość posiadania głosu.

Najczęściej wskazywanymi przyczynami niskiego zaufania do rządu federalnego były niespełnione obietnice, nieuczciwość polityków i ich oderwanie od ludzi. W regionach wewnętrznych niezadowolenie z demokracji sięgnęło niemal 39%, wobec około 30% średnio w całym kraju.

Zaufanie do instytucji się utrzymuje

Jednocześnie zaufanie do służby publicznej i instytucji demokratycznych w większości nie zmieniło się lub wzrosło. Niemal połowa Australijczyków ufa federalnej służbie publicznej. Najwyższym poziomem zaufania cieszy się Australijska Komisja Wyborcza — ponad 70%, a następnie organy regulacyjne i doradcze — 57%, oraz sądy — 55%.

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