W Wielkiej Brytanii ponad 300 szkół w Irlandii Północnej zgłosiło policji otrzymanie takiego samego e-maila z groźbą. Policja Irlandii Północnej prowadzi dochodzenie w sprawie tej rozsyłki, jednak wstępnie uznaje ją za fałszywą.

Dochodzenie w sprawie rozsyłki

Jak informuje Anadolu Agency, rozsyłkę do szkół w całej Irlandii Północnej odnotowano w środę, 11 listopada 2026 roku. W oświadczeniu policji wskazano, że do tego czasu ponad 300 placówek zgłosiło organom ścigania ten sam e-mail zawierający groźbę.

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Zastępca komendanta głównego Anthony McNally oświadczył, że policja obecnie ocenia ryzyko dla społeczeństwa jako niskie. Funkcjonariusze jednocześnie kontynuują dochodzenie w sprawie rozsyłki.

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Podobne e-maile otrzymało również kilka szkół w Szkocji. Do tych przypadków doszło w czasie ewakuacji setek szkół we Włoszech z powodu przesłanych e-mailem gróźb bombowych.

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