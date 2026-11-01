W zachodnim Jemenie ponad 300 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu wznowienia walk między wspieranymi przez Iran Huti a siłami rządowymi wspieranymi przez Arabię Saudyjską. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na ONZ. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji niemal wszystkie przesiedlone osoby uciekły ze swoich miejscowości w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Ludzie pilnie potrzebują ochrony, żywności, czystej wody i pomocy medycznej. Po czterech latach względnego spokoju konfrontacja między Huti a siłami rządowymi ponownie nasiliła się w lipcu. We wrześniu Huti rozpoczęli nową ofensywę na zachodzie kraju, a Arabia Saudyjska od tego czasu wielokrotnie atakowała ich pozycje.

Oblężenie Taiz

Szczególnie trudna jest sytuacja w mieście Taiz, które, według jego mieszkańców, jest obecnie całkowicie otoczone przez Huti. Human Rights Watch poinformowała o ostrym niedoborze paliwa, żywności, wody, leków i gazu do gotowania. Ekspertka HRW ds. Jemenu Niku Jafarnia oświadczyła, że Huti muszą natychmiast zezwolić na wwóz żywności, paliwa, leków i wody, a także na dostarczanie pomocy humanitarnej.

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Taiz znajdowało się już pod oblężeniem Huti przez kilka lat od 2015 roku. Po otwarciu części dróg dojazdowych w 2024 roku miasto ponownie znalazło się w okrążeniu w wyniku nowej ofensywy.

Niedobór wody i ryzyko chorób

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła przed ryzykiem wybuchu chorób zakaźnych. Według jej danych prowincja Taiz należy do obszarów najbardziej dotkniętych epidemią cholery w Jemenie i ma największy udział przesiedlonych osób w kraju — około 126 tys.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej również wyraziło zaniepokojenie zaopatrzeniem miasta w wodę. Wielu mieszkańców jest zależnych od wody pitnej dostarczanej cysternami, jednak olej napędowy staje się deficytowy. W ostatnich tygodniach produkcja wody spadła o połowę, a cena dostarczanej wody wzrosła trzykrotnie. Część dostaw medycznych dotarła do Taiz, jednak inne pozostają w magazynach w Adenie z powodu ograniczonego dostępu.

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