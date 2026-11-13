Od początku sierpnia z powodu eskalacji działań zbrojnych w Jemenie ponad 333 tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, w tym ponad 24 tysiące tylko w ostatnim tygodniu. Poinformowało o tym Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, podaje Anadolu Agency.

Według OCHA ludność cywilna cierpi z powodu skutków przemocy: działania zbrojne uszkadzają placówki medyczne, zmuszają rodziny do opuszczania domów i utrudniają pracę organizacji humanitarnych. Najwięcej osób przesiedlonych — ponad 140 tysięcy — przebywa w muhafazie Taiz.

Ofiary wśród ludności cywilnej

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka potwierdziło 289 ofiar cywilnych od początku sierpnia: 72 osoby zginęły, a 217 zostało rannych. Dzieci stanowiły połowę zabitych, a kobiety i dzieci łącznie — niemal dwie trzecie całkowitej liczby ofiar.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że 1 listopada pocisk balistyczny zniszczył centrum medyczne Al-Sakija w muhafazie Lahidż. Zginęło trzech pracowników ochrony zdrowia, a kolejnych czterech zostało rannych. Cztery dni później w mieście Taiz uszkodzone zostały dwie placówki medyczne, co zagroziło zapewnieniu ratującej życie opieki medycznej około 12 tysiącom osób.

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Od początku eskalacji, według WHO, uszkodzonych lub zniszczonych zostało 28 placówek medycznych i siedem karetek pogotowia. Zginęło lub zostało rannych także 13 pracowników ochrony zdrowia.

Ograniczony dostęp humanitarny

Przemieszczanie się w mieście Taiz pozostaje ograniczone. Lokalne władze poinformowały, że w środę do miasta wpuszczono jedynie niewielką partię — około 400 worków mąki pszennej. Ograniczenia na trasach dostępu zakłóciły transport komercyjny, spowodowały niedobory towarów i niestabilność na rynkach, a lokalne banki miały ograniczyć wypłaty gotówki dla osób fizycznych.

Pomimo trudności partnerzy humanitarni udzielili pomocy ponad 255 tysiącom przesiedlonych osób, głównie kobietom i dzieciom. We wtorek organizacje humanitarne przekazały wodę pitną i pojemniki do jej przechowywania ponad 6,2 tysiąca osób w Taiz i Adenie, a także dostarczyły do szpitali 11 ciężarówek z pilnymi materiałami medycznymi.

OCHA wezwało do ochrony ludności cywilnej oraz zapewnienia bezpiecznego, ciągłego i nieskrępowanego dostępu humanitarnego w całym Jemenie, w tym do Taiz.

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