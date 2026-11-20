Na okupowanym Zachodnim Brzegu w Palestynie podczas obecnego sezonu zbioru oliwek doszło do ponad 400 ataków izraelskich osadników, które doprowadziły do poszkodowanych lub zniszczenia mienia. Jest to najwyższa liczba takich incydentów ze wszystkich poprzednich sezonów — podaje UN News, powołując się na Zespół Humanitarny na okupowanym terytorium palestyńskim.

Uszkodzone drzewa i zbiory

Od września uszkodzono ponad 4 tysiące drzew i sadzonek, według danych zespołu. Uszkodzono lub skradziono także ponad 25 tysięcy kilogramów produktów. W skład tej grupy humanitarnej wchodzą szefowie struktur ONZ, międzynarodowych i palestyńskich organizacji pozarządowych.

Według zespołu przemoc rozprzestrzeniła się również na obszary A i B, które zgodnie z porozumieniami Oslo II z 1995 roku znajdują się odpowiednio pod pełną lub częściową kontrolą Administracji Palestyńskiej. Palestyńczycy na tych obszarach wcześniej rzadziej spotykali się z takimi atakami. Celami ataków byli również działacze solidarnościowi, dziennikarze i dyplomaci.

Ograniczenia dostępu do ziemi

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku izraelskie władze wykarczowały lub w inny sposób uszkodziły ponad 10 tysięcy drzew i sadzonek należących do Palestyńczyków; większość z nich stanowiły drzewa oliwne. W pobliżu izraelskich osiedli i za barierą na Zachodnim Brzegu izraelskie siły, według zespołu, nie wpuszczają właścicieli do ich gajów bez wcześniejszego zezwolenia.

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Nawet przy uzgodnionym dostępie rolnicy mają zbyt mało czasu na pracę, a ustaleniom mogą towarzyszyć odwołania, odmowa wjazdu, wydalenie lub ataki. Z powodu niemożności dotarcia do drzew część zbiorów przepada.

Znaczenie sektora oliwkowego

Od uprawy oliwek i produkcji oliwy z oliwek na Zachodnim Brzegu zależy około 80–100 tysięcy palestyńskich rodzin. Sektor ten zapewnia około 15% rolnego PKB, a zbiory mają znaczenie społeczne i kulturowe.

Grupa humanitarna wezwała izraelskie władze do zaprzestania ataków na Palestyńczyków i ich źródła utrzymania, zapewnienia rolnikom swobodnego, bezpiecznego, wystarczającego i niezawodnego dostępu do ziemi oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

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