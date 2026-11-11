Do końca stulecia wzrost poziomu morza może zalać część odpowiednich siedlisk ponad 42% kręgowców lądowych. Taką prognozę zawiera globalne badanie, o którym informuje Mongabay.

Naukowcy przeanalizowali mapy odpowiednich siedlisk dla 34 120 gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków — około 90% wszystkich znanych gatunków z tych grup. Zestawili je z prognozami wzrostu poziomu morza w pięciu scenariuszach klimatycznych Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu, od niskiej do wysokiej emisji.

Tysiące gatunków zagrożonych utratą siedlisk

W zależności od scenariusza do 2100 roku od 14 325 do 15 324 badanych gatunków może doświadczyć utraty siedlisk wskutek zalania wybrzeży. Jednocześnie jedynie 5,9% z nich jest w Czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody określonych jako gatunki zagrożone zmianą klimatu.

Według szacunków badaczy wpływ może dotknąć do 63% ptaków, 52% ssaków, 36% gadów i 24% płazów. Za szczególnie wrażliwe uznano gady, gatunki o ograniczonym zasięgu oraz te, które już są zagrożone wyginięciem. Ogólnie gady mogą stracić niemal dwukrotnie większą część siedlisk niż ptaki lub ssaki.

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W scenariuszu wysokich emisji liczba gatunków, które stracą ponad 10% siedliska, może wzrosnąć z 18 w 2050 roku do 109 w 2100 roku. Ponad połowę takich gatunków będą stanowić gady. Trzy gatunki, w tym chuckwalla z Cataliny, żaba restinga oraz brazylijska amfisbaena Amphisbaena littoralis, mogą stracić ponad połowę globalnie dostępnego siedliska.

Największe ryzyko dla delty Amazonki i Azji Południowo-Wschodniej

Największe straty siedlisk kręgowców lądowych prognozowane są w delcie Amazonki, zwłaszcza ze względu na jej wysoką bioróżnorodność. Do 2050 roku może tam zostać zalanych ponad 100 tysięcy hektarów lasów zalewowych i przybrzeżnych terenów podmokłych. Do regionów wysokiego ryzyka zaliczono również wybrzeża Ameryki Środkowej i Afryki Południowo-Wschodniej.

Osobne obawy budzi Azja Południowo-Wschodnia: na Półwyspie Malajskim, Borneo i Sumatrze obszary zagrożone zalaniem utrzymują niemal trzykrotnie więcej zagrożonych wyginięciem gatunków niż reszta świata. Autorzy badania wskazali obszary refugialne, które prawdopodobnie unikną zalania i mogą pomóc zwierzętom się przystosować. Jednak 96% takich terenów znajduje się poza istniejącymi obszarami chronionymi.

Autorzy zaznaczają, że ich szacunki są konserwatywne, ponieważ badanie nie uwzględniało nasilania się wezbrań sztormowych, huraganów, aerozolu solnego ani degradacji siedlisk. Analiza dotyczyła także wyłącznie lądowych części zasięgów i nie obejmowała ekosystemów morskich oraz pływowych.

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