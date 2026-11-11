W Paryżu ponad 50 państw w tym tygodniu zobowiązuje się umieścić prawa dzieci w centrum swoich polityk i działań. Do inicjatywy dołącza wraz z nimi 20 organizacji pozarządowych i filantropijnych, a także szereg przedsiębiorstw transnarodowych.

Prawa dzieci na forum

Odpowiedni pakt jest uzgadniany na Paryskim Forum Pokoju, gdzie prawa dzieci są jednym z centralnych tematów. Poinformowała o tym France 24. Uczestnicy inicjatywy reprezentują sektor państwowy, pozarządowy, filantropijny i korporacyjny.

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Stanowisko UNICEF

Do inicjatywy dołączył Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci — UNICEF. Jego dyrektorka wykonawcza Catherine Russell udzieliła wywiadu programowi Perspective. Russell zaznaczyła, że gdy państwa nie dbają o dzieci, trudno wyobrazić sobie, jaka będzie przyszłość takich państw. Połączyła troskę o dzieci z wizją przyszłości kraju.

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