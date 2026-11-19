W Stanach Zjednoczonych ponad 80 znanych badaczy technologii, menedżerów i naukowców podpisało oświadczenie, w którym nazwało firmę Anthropic lekkomyślną przed jej pierwszą ofertą publiczną. Autorzy dokumentu wyrazili zaniepokojenie rosnącą zdolnością sztucznej inteligencji do tworzenia nowych wersji samej siebie.

Zarzuty sygnatariuszy

Jak informuje The National, sygnatariusze oświadczenia twierdzą, że Anthropic ostrzega przed ryzykiem koncentracji władzy i utraty ludzkiej kontroli nad rekurencyjnie samodoskonalącą się SI, a jednocześnie dąży do tego, by jako pierwsza stworzyć takie systemy.

Krytycy oświadczyli również, że firma w ostatnich latach osłabiła własne zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i lobbowała za korzystnymi dla siebie regulacjami. Wśród sygnatariuszy są laureat Nagrody Turinga Judea Pearl, współzałożyciel Future of Life Institute Max Tegmark oraz prezes Centre for Humane Technology Tristan Harris.

Oświadczenie Maxa Tegmarka

Tegmark stwierdził, że kierownictwo Anthropic publicznie ostrzega przed niekontrolowanymi systemami, które, według jego przedstawicieli, mogą doprowadzić do wyginięcia ludzkości w ciągu dekady. Jednocześnie, jak twierdzi fizyk, firma przyspiesza rozwój takiej SI i przedstawia ją potencjalnym inwestorom jako przewagę konkurencyjną.

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Wezwał osoby rozważające inwestycję w IPO Anthropic, aby zastanowiły się dwa razy, zanim zaryzykują życiem swoich bliskich. Anthropic nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie redakcji.

Debiut na Nasdaq

Anthropic, założona w 2021 roku, była wcześniej uznawana przez przedstawicieli branży za firmę bardziej skoncentrowaną na ostrożności, zasadach i bezpieczeństwie SI. Kontynuuje też spór prawny z Białym Domem w związku z żądaniem zniesienia części ograniczeń dotyczących modeli używanych przez Departament Obrony USA.

Według mediów firma ma zadebiutować na Nasdaq w czwartek, przy cenie akcji od 70 do 78 dolarów. Jej ticker giełdowy ma brzmieć ANT.

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