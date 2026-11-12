W Stanach Zjednoczonych tysiące użytkowników zgłosiły zakłócenia w działaniu Outlooka, Microsoft 365 i Teams. Według Cyprus Mail, przerwy wpłynęły także na konektory wykorzystywane przez usługi sztucznej inteligencji OpenAI i Anthropic.

Dziesiątki tysięcy zgłoszeń

Serwis Downdetector, który śledzi awarie na podstawie zgłoszeń z różnych źródeł, odnotował ponad 97 tys. zgłoszeń problemów z Outlookiem według stanu na godz. 14:07 czasu wschodniego w USA. Faktyczna liczba użytkowników dotkniętych problemem może się różnić.

Downdetector zarejestrował również ponad 38 tys. zgłoszeń trudności z Microsoft 365 oraz około 4,5 tys. zgłoszeń trudności z dostępem do Teams.

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Działania Microsoftu

Microsoft oświadczył, że aktywnie pracuje nad ograniczeniem skutków awarii. Firma wstrzymała wszystkie wdrożenia, przekierowuje dodatkowy ruch z dotkniętej infrastruktury i restartuje serwery, aby przywrócić je do działania.

Wcześniej Microsoft informował o usunięciu awarii Teams dla użytkowników w Ameryce Północnej. Później firma zaznaczyła, że problem może wpływać także na połączenia z Microsoft 365 w innych regionach.

Wpływ na OpenAI i Anthropic

OpenAI poinformowało, że bada problem z konektorami Microsoft: nowe połączenia mogą nie działać, a narzędzia mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami. Anthropic oświadczył, że wykrył problem u zewnętrznego dostawcy, który wpłynął na jego konektor Microsoft 365.

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