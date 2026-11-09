W Korei Południowej ponad połowę mężczyzn w wieku 30–49 lat sklasyfikowano jako osoby z otyłością. Wskaźnik wyniósł 52,1% wśród mężczyzn w wieku 30–39 lat i 53,1% wśród mężczyzn w wieku 40–49 lat, podaje Korea Herald, powołując się na analizę rządową.

Różnica między mężczyznami a kobietami

Analiza opiera się na danych z badania zdrowia społeczności za 2025 rok. Ogółem do kategorii osób z otyłością zaliczono 42,5% mężczyzn i 22,9% kobiet. Wśród mężczyzn wskaźnik ten spadał po 40. roku życia, podczas gdy wśród kobiet na ogół rósł wraz z wiekiem: z 16,4% wśród osób w wieku 20–29 lat do 27,4% wśród osób w wieku 70 lat i starszych.

Mediana poziomu otyłości w miastach, powiatach i dzielnicach kraju osiągnęła w 2025 roku 35,4%, o 7,5 punktu procentowego więcej niż w 2016 roku. Coroczne badanie Koreańskiej Agencji Kontroli i Zapobiegania Chorobom obejmuje około 230 tysięcy dorosłych w wieku od 19 lat. Uczestnicy podają dane o swoim wzroście i wadze podczas wywiadów osobistych, a za otyłość w analizie uznaje się wskaźnik masy ciała wynoszący 25 lub więcej.

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Sen i aktywność fizyczna

Według analizy osoby, które nie wykonywały ćwiczeń siłowych, miały 1,3 razy większe prawdopodobieństwo otyłości niż osoby, które je wykonywały. Sen trwający sześć godzin lub krócej powiązano z 1,2 razy większym prawdopodobieństwem otyłości w porównaniu ze snem trwającym od siedmiu do ośmiu godzin.

Pomijanie śniadania, brak chodzenia w ramach aktywności fizycznej oraz spożywanie alkoholu również wiązały się z około 1,1 razy większym prawdopodobieństwem otyłości. W obliczeniach uwzględniono inne czynniki.

Najwyższe wskaźniki otyłości wśród dużych miast i prowincji odnotowano w Ulsanie, prowincji Jeolla Południowa i prowincji Gangwon, a najniższe — w Sejonga, Daejeon i Seulu. W dziesięciu dzielnicach o najwyższych wskaźnikach częściej diagnozowano nadciśnienie i cukrzycę, a poziom ryzykownego spożywania alkoholu był tam wyższy niż w dziesięciu dzielnicach o najniższych wskaźnikach.

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