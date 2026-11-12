Kalyn Ponga i Stacey Waaka z Nowej Zelandii zostali laureatami męskiej i żeńskiej nagrody Golden Boot w rugby league. Poinformował o tym ABC News.

Sezon Pongi

Ponga zdobył sześć przyłożeń, pomagając Newcastle awansować do wielkiego finału NRL. Podczas Pucharu Świata w rugby league zdobył jeszcze dwa przyłożenia dla reprezentacji Nowej Zelandii, mimo złamania ręki.

Został ósmym nowozelandzkim zdobywcą męskiej Golden Boot. Wcześniej nagrodę tę spośród przedstawicieli Nowej Zelandii otrzymali Hugh McGahan, Stacey Jones, Benji Marshall, Shaun Johnson, Roger Tuivasa-Sheck, Joseph Manu i James Fisher-Harris.

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Osiągnięcia Waaki

Waaka, która występuje w różnych odmianach rugby, zdobyła dziewięć przyłożeń dla Warriors w 10 meczach NRLW. Kolejne dziewięć przyłożeń zdobyła w czterech meczach Pucharu Świata.

Waaka została trzecią reprezentantką Nowej Zelandii, która wygrała żeńską Golden Boot, po Raecene McGregor i Georgii Hale. W ten weekend oboje laureaci mają zagrać w finałach Pucharu Świata, w których męska i żeńska reprezentacja Nowej Zelandii zmierzą się z Australią.

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