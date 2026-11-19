Światowy popyt na chłodzenie budynków po raz pierwszy przewyższył popyt na ogrzewanie — poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna w raporcie World Energy Outlook 2026. Jak podaje Anadolu Agency, agencja wskazuje wśród przyczyn wzrost temperatur oraz rosnące dochody gospodarstw domowych.

Prognoza do 2035 roku

Zgodnie ze scenariuszem deklarowanej polityki MAE światowe zużycie energii elektrycznej na chłodzenie wzrośnie do 2035 roku o 1700 terawatogodzin. Prognoza ta uwzględnia już stopniowy wzrost średniej temperatury globalnej.

Agencja ostrzegła, że częstsze, intensywniejsze i dłuższe fale upałów mogą znacząco zwiększyć tę wartość. W takich warunkach wzrost zużycia energii elektrycznej na chłodzenie może do 2035 roku osiągnąć około 2400 terawatogodzin, czyli w przybliżeniu o 40% więcej niż prognoza w scenariuszu deklarowanej polityki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obciążenie sieci elektroenergetycznych

Poza Chinami wysokich temperatur doświadcza 85% gospodarstw domowych w krajach o rynkach wschodzących i krajach rozwijających się. Jednocześnie klimatyzatory posiada mniej niż jedno na pięć takich gospodarstw. Według MAE wyższe dochody sprawiają, że klimatyzatory stają się bardziej dostępne dla gospodarstw domowych, szczególnie w tych krajach.

Dodatkowy popyt będzie zwiększać obciążenie sieci elektroenergetycznych, przede wszystkim w godzinach szczytu, gdy wiele gospodarstw domowych będzie jednocześnie potrzebować chłodzenia. MAE zaznaczyła, że od 2019 roku światowy popyt na energię elektryczną rósł średnio o 3,3% rocznie, podczas gdy całkowity popyt na energię zwiększał się o 1,5%.

Aby zaspokoić nowy popyt i przyłączyć nowe źródła energii w ciągu następnej dekady, świat będzie potrzebował co najmniej 25 mln kilometrów nowych linii elektroenergetycznych. Kolejne 15 mln kilometrów istniejących sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wymaga modernizacji lub wymiany.

Czytaj nas na