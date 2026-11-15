W japońskiej prefekturze Chiba szacunkowa liczebność muntiaków chińskich, znanych także jako kiony, wzrosła ponad siedmiokrotnie — z 13 264 zwierząt w roku fiskalnym 2006 do 94 093 w 2024 roku. Inwazyjne jelenie niszczą uprawy rolne i rozprzestrzeniają się na sąsiednie obszary, informuje The Japan Times.

Zwierzęta rozprzestrzeniają się na północ

Muntiaki chińskie zaczęły rozprzestrzeniać się w południowo-wschodniej części Chiby między latami 60. a 80. XX wieku. Uważa się, że zwierzęta uciekły z prywatnego parku turystycznego w Katsuura, który obecnie nie działa. Łagodny klimat, obfitość roślinności, brak drapieżników i wysoka rozrodczość przyczyniły się do wzrostu populacji: samice mogą zachodzić w ciążę już w wieku sześciu miesięcy i rozmnażać się przez cały rok.

Do roku fiskalnego 2025 kiony rozprzestrzeniły się w 18 gminach, a roczne straty w uprawach szacowano na 4–9 mln jenów. Zauważono je również w mieście Kashiwa w Chibie oraz w sąsiedniej prefekturze Ibaraki, gdzie pierwsze zwierzę odnotowano w 2017 roku. W maju w mieście Koga w Ibaraki złapano pierwszego kiona — samca.

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Pułapki, kamery i próby wytępienia

W kwietniu w Chibie wszedł w życie nowy pięcioletni plan kontroli populacji. Gminy mają aktywniej instalować pułapki na obszarach, gdzie kiony już się zadomowiły, podczas gdy władze prefektury skupiają się na obrzeżach zasięgu, aby nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się na północ. Większość zwierząt łapie się w pułapki klatkowe, a prefektura rekompensuje część wydatków na nie.

Naukowcy z Tokijskiego Uniwersytetu Rolnictwa i Technologii śledzą kiony za pomocą fotopułapek i rejestratorów dźwięku. Kamery rejestrują zwierzęta na ograniczonym obszarze, podczas gdy ich charakterystyczne wysokie krzyki można usłyszeć ze znacznie większej odległości. Zespół pracuje także nad systemem sztucznej inteligencji, który ma automatycznie odróżniać dźwięki kionów od głosów lisów i sów.

Na wyspie Izu Oshima, gdzie odrębna populacja powstała po ucieczce zwierząt z zoo w 1970 roku, władze planują intensywne odłowy w latach 2026–2028. Pod koniec 2025 roku populację tam szacowano na 12 707 zwierząt, choć wcześniej sięgała ona około 20 tys.

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