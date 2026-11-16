Major armii USA Stephen Ramsbottom, który został ranny podczas irańskiego nalotu w Kuwejcie, złożył formalną skargę na Departament Obrony USA. Twierdzi, że Pentagon zignorował ostrzeżenia o niewystarczającej ochronie wojskowych przed atakiem 1 marca, w którym zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy.

Jak podaje Der Spiegel, CNN cytowało wystąpienie wojskowego, które w ubiegłym tygodniu trafiło do komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu USA.

Skarga dotycząca ochrony wojskowych

W wywiadzie dla CBS Ramsbottom nazwał incydent taktyczną porażką armii, dowództwa i swoją własną. Według niego centrum operacyjne w Kuwejcie, gdzie pracował wraz z towarzyszami służby, było niewystarczająco chronione.

Wojskowy oświadczył również, że wielokrotnie poruszał przed przełożonymi kwestię ochrony przed nalotami, ale w odpowiedzi słyszał, że nie ma powodów do niepokoju. Według CNN budynek otaczały betonowe bariery, które mogły chronić przed samochodami pułapkami, ale nie przed dronami i rakietami. Uderzenie nastąpiło tak nagle, że nie zdążono ewakuować wojskowych.

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Ramsbottom twierdzi, że zamówiony system przeciwdziałania dronom nigdy nie dotarł na miejsce. Według niego podczas ataku nie było tam również ani lekarzy, ani punktu medycznego.

Reakcja Pentagonu i Senatu

Po ataku przedstawiciele Pentagonu oświadczyli, że obiekt był umocniony i chroniony. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił w marcu o posiadaniu przez USA potężnych systemów obrony powietrznej, jednocześnie przyznając, że jeden pocisk przedarł się przez obronę.

Demokratyczny senator Richard Blumenthal poinformował o zamiarze zaproszenia Hegsetha na zamknięte posiedzenie w celu omówienia środków bezpieczeństwa w obiekcie. Według publikacji dziesiątki osób, w tym Ramsbottom, odniosły obrażenia.

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