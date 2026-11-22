W Stanach Zjednoczonych po dotkliwej porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających poszerza się grono możliwych kandydatów do nominacji prezydenckiej w 2028 roku. Wiceprezydent J.D. Vance, wcześniej uważany za prawdopodobnego następcę prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się pod presją, ponieważ musi jednocześnie zachować poparcie ruchu MAGA i zdystansować się od prezydenta z poparciem na poziomie około 37%, informuje The Japan Times.

Republikański strateg Brian Darling stwierdził, że Vance przystępował do wyborów uzupełniających jako bezdyskusyjny faworyt, jednak walka o nominację stała się teraz otwarta. Po tym, jak Republikanie stracili większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, Vance powiązał porażkę partii z wojną w Iranie. Trump publicznie skrytykował wiceprezydenta za to, że nie powiedział, iż decyzja o rozpoczęciu wojny była słuszna, choć zaprzeczył doniesieniom o konflikcie między nimi.

Możliwi rywale Vance’a

Wśród potencjalnych rywali Vance’a coraz częściej wymieniany jest sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas podróży Trumpa po Azji to właśnie Rubio powierzono przedstawienie reakcji administracji na falę zakłóceń technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Republikański strateg Mark Weaver nazwał Rubio najjaśniejszą postacią w administracji Trumpa.

Trump oświadczył, że zarówno Vance, jak i Rubio cieszą się popularnością, ale nie wykluczył niespodzianek w najbliższych miesiącach. Podkreślił również, że do wyborów pozostało ponad dwa lata, co, jak stwierdził, jest długim okresem w polityce Trumpa.

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Inni kandydaci do nominacji

Po wyborach gubernator Florydy Ron DeSantis zwrócił uwagę, że jego stan utrzymał republikańskie pozycje mimo zwycięstw Demokratów na południu USA. Według publikacji ostateczna decyzja w sprawie jego ewentualnego udziału w wyścigu prezydenckim jeszcze nie zapadła.

O prezydenckich ambicjach mówił również senator z Teksasu Ted Cruz, który wezwał partię do porzucenia polityki celnej administracji i powrotu do zasad wolnego rynku. Wśród innych możliwych kandydatów działacze partyjni i darczyńcy wymieniają gubernator Arkansas Sarę Huckabee Sanders, senatorów Josha Hawleya, Toma Cottona i Dave’a McCormicka, a także byłego gubernatora Wirginii Glenna Youngkina.

Według źródeł bliskich Vance’owi jego doradcy nadal oczekują, że będzie on ubiegał się o prezydenturę, a termin podjęcia decyzji, jak twierdzą, nie zmienił się i przypada na następną wiosnę. Jednocześnie inne źródło podało, że Vance jeszcze nie zdecydował się na kampanię prezydencką. Sam wiceprezydent publicznie oświadczył, że decyzje dotyczące wojny podejmuje prezydent, a jego zadaniem jest wspieranie głowy państwa.

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