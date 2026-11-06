Jagiellonia Białystok przegrała z Lewskim w Sofii w Bułgarii 0:1, a Lech Poznań uległ Benfice w Lizbonie w Portugalii 1:3. Wyniki te wpłynęły na pozycję Polski w krajowym rankingu klubowym UEFA: strata do Czech wynosi 0,6 punktu, informuje Interia Sport.

Porażka Jagiellonii w Sofii

Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca, według portalu, rozegrał całkiem dobre spotkanie w stolicy Bułgarii. Jednak rywale zdobyli bramkę po rzucie rożnym, a gol ten zapewnił Lewskiemu minimalne zwycięstwo.

Lech poniósł porażkę w wyjazdowym meczu z Benficą w Lizbonie. Drużyna Nielsa Frederiksena przegrała 1:3, a portugalski klub przed tym spotkaniem nie przegrał w obecnej edycji Ligi Europy.

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Sytuacja w rankingu UEFA

Po tych meczach polskie kluby nie zdobyły punktów do swojego dorobku w rankingu UEFA. Czechy, które po poprzedniej kolejce miały tyle samo punktów co Polska, wysunęły się na prowadzenie: Czesi zajmują 11. miejsce z dorobkiem 46,325 punktu, podczas gdy Polska jest 12. z 45,725 punktu.

10. pozycję zajmuje Grecja z 47,612 punktu. Według Interia Sport właśnie to miejsce daje bezpośrednią kwalifikację do Ligi Mistrzów. Niżej od Polski w tabeli znajdują się Norwegia z 41,012 punktu oraz Dania z 40,806 punktu.

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