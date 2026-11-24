Analiza starożytnych skał z niewidocznej strony Księżyca wskazuje, że zderzenia z asteroidami nie koncentrowały się w jednym krótkim katastrofalnym okresie. Zamiast tego ich częstotliwość stopniowo malała przez miliardy lat, informuje ScienceDaily.

Zapis zderzeń obejmujący ponad trzy miliardy lat

Naukowcy zbadali niewielkie fragmenty księżycowych skał, szukając śladów dawnych uderzeń. Zidentyfikowali zdarzenia uderzeniowe, które miały miejsce od około 4,33 mld do 1,13 mld lat temu. Ten przedział czasowy obejmuje ponad trzy miliardy lat historii zderzeń asteroid z Księżycem.

Wyniki nie potwierdzają poglądu o stosunkowo krótkim etapie wyjątkowo intensywnego bombardowania. Zamiast tego dane wskazują na długotrwały proces, w którym liczba uderzeń stopniowo malała.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dlaczego niewidoczna strona Księżyca jest ważna

Współautor badania Fred Jourdan ze Szkoły Nauk o Ziemi i Planetach Uniwersytetu Curtin oraz Centrum Johna de Laetera zauważył, że Księżyc zachował zapis geologiczny utracony na Ziemi wskutek erozji, tektoniki płyt, aktywności wulkanicznej i innych procesów.

Próbki z niewidocznej strony Księżyca umożliwiły po raz pierwszy porównanie dwóch różnych części satelity. Według badaczy obszar ten był w mniejszym stopniu dotknięty późniejszymi wydarzeniami geologicznymi, a zatem lepiej zachował ślady wczesnych uderzeń. Materiał dostarczyła chińska misja Chang’e-6 — pierwsza misja, która sprowadziła na Ziemię próbki z niewidocznej strony Księżyca.

Historia uderzeń w Księżyc może pomóc badaczom lepiej zrozumieć wydarzenia, które wpływały na Ziemię we wczesnych etapach jej rozwoju, ponieważ oba ciała niebieskie mają wspólną historię. Badaniem kierowało Państwowe Kluczowe Laboratorium Procesów i Zasobów Głębokiej Ziemi przy Instytucie Geochemii w Guangzhou Chińskiej Akademii Nauk. Pracę opublikowano w czasopiśmie Science Advances; autorzy zastosowali datowanie argonowo-argonowe stopów uderzeniowych.

Czytaj nas na