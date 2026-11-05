Nowy prom pasażerski Spirit of Tasmania IV dotarł do Geelong w Australii około cztery godziny później niż planowano. Statek, który poprzedniego wieczoru wyruszył z Devonport, wpłynął do portu około godziny 10:00 w asyście holownika, informuje ABC News Australia.

Opóźnienie i asysta holownika

Prom miał zacumować w Geelong o 6:00. Jeden z pasażerów powiedział, że początkowo pasażerów poinformowano o przesunięciu przybycia na około 8:00, a kilka minut później kapitan przekazał, że wejście statku do portu zostanie opóźnione mniej więcej do 10:30.

Według serwisu śledzącego ruch morski Spirit of Tasmania IV wykonał kilka nietypowych manewrów w pobliżu Point Lonsdale przed wpłynięciem do zatoki Port Phillip, a następnie jeszcze kilka zwrotów już w zatoce. Holownik eskortował statek do terminalu. ABC zwróciło się o komentarz do operatora promu, firmy TT-Line.

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Śledztwo w sprawie incydentu z innym promem

Tymczasem Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu bada odrębny incydent z systemem sterowania na innym nowym promie firmy — Spirit of Tasmania V. Doszło do niego 26 października podczas rejsu próbnego w pobliżu Point Henry w zatoce Port Phillip.

Na pokładzie znajdowało się wówczas 94 członków załogi, 20 pasażerów i samochody ciężarowe. Według biura podczas skrętu w prawo autopilot zareagował powoli, przez co statek wykonał szerszy zwrot, niż oczekiwano. Po skorygowaniu ustawień prędkość zwrotu wzrosła, a autopilot nie był w stanie przerwać skrętu.

Sterowanie przełączono na tryb ręczny, jednak prom na krótko wyszedł poza południową i północną granicę toru wodnego. Załoga zatrzymała statek w kanale Wilson Spit, po czym kontynuował on rejs. Śledztwo ma ustalić, czy incydent spowodowała usterka techniczna czy czynnik ludzki; końcowy raport jest oczekiwany w drugim kwartale przyszłego roku.

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