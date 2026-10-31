W Australii nowe promy Spirit of Tasmania IV i Spirit of Tasmania V mają wyruszyć dziś wieczorem w pierwsze oficjalne rejsy pasażerskie przez Cieśninę Bassa. Statki, których portem macierzystym jest Devonport na wyspie Tasmania, mają zastąpić Spirit of Tasmania I i II, obsługujące tę trasę od 2002 roku.

Jak informuje ABC News Australia, nowe promy mogą przewozić o 400 pasażerów więcej niż poprzednie jednostki i mają o 60% więcej miejsca dla pojazdów. Dla przyczep kempingowych i samochodów kempingowych przewidziano na nich trzykrotnie więcej miejsca niż na starych promach. Na statkach urządzono również 18 kabin do podróżowania ze zwierzętami domowymi.

Dziewięć lat opóźnień

Program wymiany promów ogłoszono w 2017 roku: ówczesny rząd Tasmanii planował wprowadzić nowe jednostki do eksploatacji w 2021 roku. W 2018 roku państwowy operator TT-Line zawarł z niemiecką stocznią FSG kontrakt na budowę dwóch promów za 714 mln dolarów, jednak na początku 2020 roku umowę anulowano z powodu problemów finansowych firmy.

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Później TT-Line podpisała memorandum z fińską Rauma Marine Constructions dotyczące budowy statków za 850 mln dolarów. Rząd próbował znaleźć australijskiego producenta, lecz odpowiednia grupa robocza nie osiągnęła rezultatu, dlatego po dziewięciu miesiącach powrócono do ustaleń z fińską stocznią. Utrata pierwotnego slotu produkcyjnego ponownie przesunęła terminy dostawy. Podczas globalnego kryzysu inflacyjnego TT-Line wypłaciła również RMC dodatkowe 81 mln dolarów, aby ukończyć budowę.

Koszt nabrzeża wzrósł

Osobnym problemem była budowa większego nabrzeża i terminalu w Devonport, niezbędnych dla nowych statków. Początkowo prace planowano ukończyć w sierpniu 2024 roku za 90 mln dolarów. W czerwcu tego roku TT-Line poinformowała, że kosztorys wzrósł do 375 mln dolarów, a gotowości obiektu oczekiwano dopiero w lutym 2027 roku, choć budowa wówczas jeszcze się nie rozpoczęła.

Następnie harmonogram prac przyspieszono, aby umożliwić pierwsze rejsy, lecz koszt terminalu i nabrzeża wzrósł do 493 mln dolarów. Promy mają rozpocząć działalność pięć lat później, niż pierwotnie planowano, a wydatki przekroczyły prognozę pierwotnego biznesplanu o 700 mln dolarów. Według prognozy dług TT-Line osiągnie szczyt 1,1 mld dolarów w tym roku finansowym, a firma pozostanie zadłużona co najmniej do 2052 roku.

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