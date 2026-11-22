Port w Los Angeles w USA poinformował, że w sierpniu zablokował 120 milionów prób ataków na swoje sieci. Amerykańskie porty odnotowują znaczną liczbę cyberzagrożeń w związku ze wzrostem ataków wykorzystujących sztuczną inteligencję przeciwko infrastrukturze krytycznej, informuje The Hill.

Ataki na systemy portu Corpus Christi

Port Corpus Christi w Teksasie, przez który przechodzi największy wolumen amerykańskiego eksportu ropy, poinformował o setkach, a nawet tysiącach prób ataków dziennie. Dyrektor generalny portu Kent Britton powiedział Financial Times, że wzrosła aktywność ze strony państw i organizacji, które określił jako znanych złośliwych aktorów; według niego szukają oni znaczących celów.

Napastnicy próbowali znaleźć luki w systemach komputerowych portu. Wysyłali również pracownikom wiadomości phishingowe, podszywając się pod kierowników, aby uzyskać dostęp do systemów. Britton zaznaczył, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może jeszcze bardziej utrudnić ochronę sieci.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ochrona sieci w Los Angeles

Według Bloomberga wśród prób ataków zablokowanych przez Port w Los Angeles były wykorzystywanie luk sieciowych, kradzież danych uwierzytelniających i rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania. Dyrektor wykonawczy portu Gene Seroka podkreślił, że napastnikom wystarczy odnieść sukces tylko raz.

Według Seroki zespół ds. cyberbezpieczeństwa portu w ostatnich latach się rozrósł i zbudował siedmiowarstwową cyfrową obronę. Amerykański Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Krajowego uruchomiły również centrum walki z cyberprzestępczością, które łączy ponad 30 agencji federalnych oraz setki partnerów na szczeblu stanowym i lokalnym. Departament Sprawiedliwości oświadczył, że centrum będzie pomagać we wstępnym rozpatrywaniu skarg ofiar, śledzeniu sieci odpowiedzialnych za przestępstwa oraz zapewnianiu wsparcia technicznego.

Czytaj nas na