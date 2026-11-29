W stanie Luizjana w USA Port Południowej Luizjany wznowił procedurę rozpatrywania emisji obligacji o wartości do 400 mln dolarów na infrastrukturę portową projektu hutniczego Hyundai Steel i Posco o wartości 5,8 mld dolarów. Spółki planują rozpocząć komercyjną eksploatację zakładu z piecem elektrycznym łukowym w 2029 roku.

Posiedzenie po pozwie

Według Korea Herald komisja portowa ma przeprowadzić specjalne posiedzenie i wysłuchania publiczne w sprawie możliwej emisji obligacji o wartości do 400 mln dolarów na budowę obiektów portowych Hyundai-Posco Louisiana Steel.

Początkowo wysłuchania zaplanowano na 17 listopada. Mieszkańcy i grupy ekologiczne złożyli pozew, twierdząc, że administracja portu niewłaściwie poinformowała opinię publiczną o emisji obligacji. Sąd stanowy Luizjany 16 listopada tymczasowo wstrzymał procedurę, jednak następnego dnia oddalił pozew jako przedwczesny, ponieważ komisja nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji. Następnie administracja portu ponownie wyznaczyła termin wysłuchań.

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Finansowanie i dostawy surowców

400 mln dolarów finansowania portowego jest częścią pakietu obligacji o wartości do 900 mln dolarów, który Komisja Obligacji Stanu Luizjana zatwierdziła we wrześniu. Pozostałe 500 mln dolarów planuje się przeznaczyć na moce produkcyjne zakładu.

Środki mają zostać przeznaczone na budowę nabrzeży, terminali ładunkowych i systemów przenośników do rozładunku i transportu rudy żelaza do zakładu. Według Louisiana Economic Development po uruchomieniu zakład planuje importować rocznie około 3,6 mln ton rudy żelaza, w tym z Brazylii, do produkcji żelaza bezpośrednio redukowanego. Złom metalowy do pieca elektrycznego łukowego ma być kupowany w USA.

Po osiągnięciu pełnej mocy zakład ma produkować 2,7 mln ton stali rocznie: 1,8 mln ton blachy samochodowej i 900 tys. ton blachy ogólnego przeznaczenia. Według Hyundai Steel nabywców znaleziono już na 1,4 mln ton blachy samochodowej, w tym dla zakładów Hyundai Motor i Kia w USA oraz dla Posco.

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