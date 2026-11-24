Łączny portfel kredytów żeglugowych czterech największych banków Grecji wzrósł do końca 2025 roku o 37% — z około 18 mld dolarów do 23,6 mld dolarów. Ich udział w światowym rynku finansowania żeglugi zwiększył się z 6,1% do 7,8%, podaje Cyprus Mail, powołując się na badanie Petrofin Research opublikowane w lipcu 2026 roku.

Pozycje banków w światowym rankingu

Największy portfel kredytów żeglugowych wśród greckich banków miał National Bank of Greece — 6,48 mld dolarów. W Eurobanku wynosił on 6,2 mld dolarów, w Piraeus Bank — 6,07 mld dolarów, a w Alpha Bank — 4,6 mld dolarów. W globalnym rankingu kredytodawców dla branży National Bank of Greece zajął 20. miejsce, Eurobank — 21., Piraeus Bank — 22., a Alpha Bank — 29.

Według publikacji wzrost ten był największy pod względem procentowym wśród europejskich instytucji finansowych zajmujących się finansowaniem żeglugi. Banki starają się również wykorzystać możliwości, które pojawiły się po wycofaniu się części międzynarodowych kredytodawców z tego segmentu po kryzysie finansowym w 2008 roku.

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Popyt na odnowę floty

W sprawozdawczości Alpha Bank za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku portfel kredytów żeglugowych wynosił 5,4 mld euro. Tankowce stanowiły 47% tego finansowania, statki do przewozu ładunków masowych — 33%, gazowce do przewozu skroplonego gazu ziemnego — 13%, a kontenerowce — 7%.

Dyrektorzy banków szacują zamówienia greckich armatorów na nowe statki na około 55 mld dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Rozszerzenie kredytowania wiążą z popytem na odnowę floty oraz statki o niższej emisji.

Jednocześnie 1 października 2026 roku S&P Global Ratings ostrzegło przed ryzykiem koncentracji kredytowania przedsiębiorstw przez greckie banki. Żegluga, turystyka i energetyka stanowią 45% ich kredytów biznesowych, wobec 17% w europejskich bankach analizowanych przez agencję. S&P opisało scenariusze silnego stresu, jednak zaznaczyło, że nie są one prognozą bazową.

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