W Guimarães w Portugalii FC Porto wygrało na wyjeździe z Vitórią Guimarães 2:1 w meczu ligi portugalskiej. Polski obrońca Jan Bednarek wyszedł w podstawowym składzie gości, ale opuścił boisko w 66. minucie po tym, jak piłka trafiła go w głowę.

Jak podaje Interia Sport, sztab medyczny Porto postanowił nie ryzykować i zmienił obrońcę. W momencie jego zejścia z boiska zespół Francesco Farioliego prowadził 1:0.

Gol Sainza przed przerwą

W podstawowym składzie Porto zagrał także inny polski obrońca, Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski pozostał na ławce rezerwowych i nie pojawił się na boisku. Wynik w 38. minucie otworzył Hiszpan Borja Sainz, który jest rywalem Pietuszewskiego w walce o miejsce w składzie.

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Dziesięć minut po zmianie Bednarka gospodarze wyrównali. Alanzinho oddał strzał z krawędzi pola karnego, po którym piłka przeleciała nad ręką bramkarza Diogo Costy.

Zwycięski gol pod koniec meczu

Po incydencie z Bednarkiem obie drużyny otrzymały prawo do szóstej zmiany. Decydującego gola dla Porto zdobył 20-letni Portugalczyk Fernandes, który wszedł z ławki rezerwowych. Przedarł się prawą flanką i celnym strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik końcowy.

Dla Porto było to dziesiąte zwycięstwo w dziesięciu meczach ligowych. Zespół ma bilans bramek 25:4 i wyprzedza drugą Benfikę o pięć punktów.

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