Reprezentacja Portugalii pokonała Walię 3:2 w Cardiff w Walii w meczu Ligi Narodów. Zwycięskiego gola w 70. minucie zdobył Carlos Forbs, który wszedł z ławki rezerwowych. Jak informuje The Guardian, było to pierwsze zwycięstwo reprezentacji Portugalii po zakończeniu kariery przez Cristiano Ronaldo.

Wymiana goli przed przerwą

Portugalia otworzyła wynik w 11. minucie: Bruno Fernandes uderzył w górny róg bramki spoza pola karnego. Dwie minuty później David Brooks wyrównał lewą nogą, wykorzystując podanie Rubina Colwilla.

W 40. minucie Walia objęła prowadzenie dzięki golowi Sorby Thomasa, który zakończył zespołową akcję. Gospodarze utrzymali jednak przewagę przez trzy minuty: Pedro Neto wykończył dośrodkowanie Francisco Trincão i wyrównał jeszcze przed przerwą.

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Decydujący gol Forbsa

W drugiej połowie Portugalczycy wprowadzili na boisko Joao Felixa oraz Forbsa, który grał z numerem 7. W 70. minucie Forbs przejął piłkę po nieudanym wybiciu Bena Cabango, wyprzedził Bena Daviesa i lewą nogą posłał niskie uderzenie do bramki.

Portugalia kończyła mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Neto: otrzymał dwie żółte kartki w ciągu jednej minuty i 59 sekund. Walia oddała więcej celnych strzałów — osiem wobec sześciu — i wykonała sześć rzutów rożnych, podczas gdy Portugalczycy mieli jeden. Reprezentacja Walii zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na ostatnim miejscu.

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