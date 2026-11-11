W Portugalii w środę z powodu spodziewanego sztormu Charles zostaną zamknięte szkoły oraz wszystkie instytucje, których działalność nie jest krytycznie niezbędna. Na południu kraju ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżenia pogodowego: spodziewany jest wiatr o prędkości do 140 km/h, intensywne opady oraz możliwe podtopienia obszarów przybrzeżnych.

Minister spraw wewnętrznych Luís Neves wezwał wszystkich, którzy mają taką możliwość, do pozostania w domach. Premier Luís Montenegro po posiedzeniu służb ochrony cywilnej również zaapelował do ludności, aby nie lekceważyła zagrożenia związanego ze sztormem, informuje Der Spiegel.

Ograniczenia w Lizbonie

W pozostałej części Portugalii będzie obowiązywał drugi najwyższy stopień ostrzeżenia pogodowego. Organizatorzy międzynarodowej konferencji technologicznej Web Summit ze względów bezpieczeństwa odwołali wszystkie wydarzenia zaplanowane na środę w Lizbonie.

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Władze miejskie Lizbony prewencyjnie zamknęły wszystkie tunele drogowe, a także parki i muzea. Operator lotnisk ANA ostrzegł, że w środę możliwe są odwołania lotów.

Sztorm zmierza ku kontynentalnej części kraju

Zgodnie z prognozą służby meteorologicznej sztorm miał przejść we wtorek wieczorem nad wyspą Madera, u północno-zachodnich wybrzeży Afryki, a w środę rano dotrzeć do kontynentalnej części Portugalii.

Na początku roku Portugalia w ciągu czterech tygodni doświadczyła siedmiu sztormów, w wyniku których, według władz, zginęło co najmniej siedem osób. W połowie lutego, po przerwaniu tamy na rzece Mondego w pobliżu Coimbry, częściowo zawalił się odcinek autostrady A1 między Lizboną a Porto. Nie było wtedy ofiar śmiertelnych ani poszkodowanych.

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