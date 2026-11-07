Środkowy Golden State Warriors Kristaps Porzingis oświadczył, że odchodzi od koszykówki, aby priorytetowo potraktować swoje zdrowie. Informuje o tym Channel NewsAsia.

31-letni łotewski koszykarz napisał w mediach społecznościowych, że jego organizm nie reaguje w tym sezonie tak, jak oczekiwał. Według Porzingisa czuje się dobrze, jednak obecnie nie jest gotowy grać na poziomie, którego sam od siebie oczekuje.

Nieobecność w zespole

Warriors wcześniej informowali, że Porzingis wypadł z gry na czas nieokreślony z powodu nieujawnionego problemu zdrowotnego. 21 października klub oświadczył również, że koszykarz nie będzie z zespołem w najbliższym czasie.

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Porzingis opuścił obóz treningowy i początek przygotowań przedsezonowych, a w obecnym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu. Zaznaczył, że będzie współpracował z klubem nad znalezieniem rozwiązania, które będzie miało sens.

Kontrakt i stan zdrowia

Środkowy dołączył do Golden State w wyniku wymiany w lutym, a latem podpisał z zespołem dwuletnie przedłużenie kontraktu o wartości 40 milionów dolarów. W środę ESPN poinformował, że Golden State wstrzymywało wypłaty dla zawodnika, gdy był on nieobecny w zespole.

W ubiegłym roku Porzingis poinformował, że zdiagnozowano u niego zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. W poprzednim sezonie notował średnio 16,7 punktu, 5,2 zbiórki i 2,5 asysty na mecz. W 2024 roku pomógł Boston Celtics zdobyć mistrzostwo NBA.

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