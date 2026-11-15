Urzędnik PA: Hamas udaremnił projekt ONZ w Gazie — Jerusalem Post

W Strefie Gazy Hamas miał poprzez groźby wstrzymać projekt Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju dotyczący instalacji modułów mieszkalnych dla rodzin żyjących w namiotach. Anonimowy urzędnik Autonomii Palestyńskiej zajmujący się sprawami Gazy poinformował o tym arabskojęzyczny portal Jusoor News International — pisze The Jerusalem Post.

Według rozmówcy Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju został zmuszony do rezygnacji z planów zapewnienia lepszych schronień przed miesiącami zimowymi, które w Gazie były już chłodne i deszczowe.

Groźby wobec pracowników ministerstwa

Urzędnik twierdzi, że na początku 2026 roku UNDP rozpoczął projekt instalacji Relief Housing Units — modułów mieszkalnych dla osób przesiedlonych. W realizacji inicjatywy uczestniczyło Ministerstwo Robót Publicznych i Mieszkalnictwa Autonomii Palestyńskiej: jego pracownicy prowadzili ankiety i koordynowali pracę z miejscowymi mieszkańcami.

Według jego twierdzeń przedstawiciele Hamasu grozili pracownikom ministerstwa przemocą, jeśli będą nadal współpracować z UNDP. Urzędnik wyraził również opinię, że ugrupowanie mogło uznać takie moduły za zagrożenie dla swoich wpływów na ludność Gazy.

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Co obejmowały moduły mieszkalne

Zgodnie z materiałami szkoleniowymi agencji ONZ ds. uchodźców takie moduły mają lekką stalową ramę, dach, panele ścienne, drzwi, okna, pokrycie podłogowe, instalację energii słonecznej oraz system mocowania. Bez konserwacji mogą służyć około 18 miesięcy, a przy regularnej konserwacji — do trzech lat.

10 listopada Fatah, partia rządząca Autonomią Palestyńską, potępił utrudnianie pracy humanitarnej przez Hamas, nie wspominając bezpośrednio o programie UNDP. W oświadczeniu Fatah wskazał, że Hamas wzywa pracowników Ministerstwa Pracy i innych struktur humanitarnych oraz zmusza ich do podpisywania zobowiązań, które utrudniają wykonywanie ich obowiązków.

7 listopada Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że do dostarczenia do Gazy wystarczającej ilości materiałów i sprzętu pilnie potrzebne są finansowanie humanitarne oraz zezwolenia Izraela. Jednocześnie w tej aktualizacji nie wspomniano ani o modułach mieszkalnych, ani o Hamasie.

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