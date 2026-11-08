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Urzędnik z RPA twierdzi, że nie może płacić 40 tys. randów alimentów — TimesLIVE

UA.NEWS 08 listopada 2026 01:08
Urzędnik z RPA twierdzi, że nie może płacić 40 tys. randów alimentów — TimesLIVE

W RPA urzędnik ministerstwa oświadczył, że nie może płacić zasądzonych przez sąd świadczeń w wysokości 40 tys. randów w sporze dotyczącym utrzymania dziecka. Informuje o tym TimesLIVE.

Twierdzenie dotyczące dochodów

Według publikacji w sprawie pojawia się twierdzenie, że ojciec osiąga miesięczny dochód w wysokości 170 tys. randów. TimesLIVE przedstawia tę kwotę jako możliwy dochód. Jednocześnie mężczyzna twierdzi, że nie ma możliwości finansowych, aby dokonywać płatności określonych przez sąd.

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Sprawa rozwodowa

Materiał wiąże spór z postępowaniem rozwodowym. Zgodnie z podpisem pod ilustracją TimesLIVE żona, która ma własny majątek, przekonała sąd, że potrzebuje pomocy swojego męża i ojca w zarządzaniu aktywami.

Sąd przyznał jej również świadczenia na utrzymanie siebie na czas rozpatrywania sprawy rozwodowej. W nagłówku i opisie publikacji mowa jest o płatnościach sądowych w sporze dotyczącym utrzymania dziecka.

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