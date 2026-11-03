Amerykański urzędnik oświadczył, że Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenia na irańskie cele w Cieśninie Ormuz. Poinformowało o tym ABC News. Urzędnik wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie był upoważniony do publicznego komentowania sytuacji.

Eksplozje na wyspie Keszm

Irańska telewizja państwowa poinformowała o eksplozjach na wyspie Keszm w Cieśninie Ormuz. Według amerykańskiego urzędnika celem byli Irańczycy, którzy używali pocisków ziemia-powietrze przeciwko amerykańskim obiektom.

ABC News zauważa, że uderzenia wydawały się ograniczone, a nie stanowiły pełnego wznowienia działań wojennych. Doszło do nich w przeddzień ważnych wyborów połówkowych w USA.

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Oświadczenia przed wyborami

Prezydent USA Donald Trump wcześniej oświadczył, że Stany Zjednoczone nie będą uderzać na Iran przed wyborami połówkowymi. ABC News nazywa wojnę z Iranem niepopularną i wskazuje, że jej wpływ na ceny paliw i inne obszary amerykańskiej gospodarki jest słabym punktem republikanów w walce o kontrolę nad Kongresem.

Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że rozmawiał z Trumpem o negocjacjach z Iranem. Jak stwierdził, obaj pozytywnie oceniali perspektywy możliwego osiągnięcia wynegocjowanego porozumienia.

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