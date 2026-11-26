Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Polski Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wezwała do pogłębienia współpracy z tureckim przemysłem obronnym. Wyraziła również nadzieję, że inżynierowie obu krajów będą wspólnie opracowywać przyszłe projekty, podaje Anadolu Agency.

Wspólne projekty i modernizacja

Polsko-turecka współpraca obronna jest ważnym tematem dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej — napisała urzędniczka w serwisie społecznościowym X. Jak zaznaczyła, siły zbrojne Polski i Turcji już współdziałają w ramach NATO.

Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że Turcja pokazuje możliwość łączenia modernizacji sił zbrojnych z rozwojem krajowego przemysłu, nauki, zatrudnienia i eksportu. Dodała, że tureckie technologie obronne i doświadczenie powinny zostać uwzględnione podczas przygotowywania planowanej polskiej „Agencji Uzbrojenia 2.0”.

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Kontrakty tureckich firm

Turecki przemysł obronny w ostatnich latach rozszerzył swoją obecność w Polsce dzięki kilku dużym kontraktom. W maju 2021 roku Polska podpisała z firmą Baykar umowę o wartości 270 mln dolarów na 24 uderzeniowe bezzałogowce Bayraktar TB2. Kontrakt obejmował również rakiety, mobilne naziemne stacje kontroli, systemy radarowe, symulatory, szkolenia i wsparcie logistyczne. Dostawy zakończono w maju 2024 roku.

W grudniu 2025 roku firma ASELSAN zawarła z Polską umowę o wartości 410 mln dolarów dotyczącą systemów walki elektronicznej. We wrześniu 2026 roku ASELSAN poinformował o kolejnym kontrakcie z polską firmą AMZ Kutno na dostawę 24 zestawów systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych ARSUS dla polskich sił zbrojnych. Ich dostawy zaplanowano na lata 2028–2029.

Podczas dwustronnych rozmów przedstawicieli przemysłu obronnego w czerwcu 2026 roku sojusznicy z NATO omawiali również rozszerzenie współpracy w dziedzinie systemów bezzałogowych, transferu technologii, wspólnych projektów i wzajemnych inwestycji.

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