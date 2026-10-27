W Australii urzędnicy Departamentu Infrastruktury oświadczyli, że grant w wysokości 6 mln dolarów dla Marrickville Golf Club nie obejmuje finansowania prac kanalizacyjnych. W ubiegłym miesiącu premier Anthony Albanese twierdził w Izbie Reprezentantów, że środki są przeznaczone na rozwiązanie problemów z systemem septycznym, przez które — jak mówił — podczas powodzi nieoczyszczone ścieki trafiają do rzeki Cooks.

Jak informuje ABC News Australia, podczas przesłuchania w Senacie senatorka Partii Narodowej Bridget McKenzie zapytała przedstawicieli resortu, czy grant przewiduje rozwiązanie problemów z kanalizacją. Urzędnik departamentu odpowiedział, że projekt nie obejmuje takich prac.

Co obejmuje finansowanie

Dokumenty uzyskane na podstawie wniosku o dostęp do informacji wskazują, że w notatce dla minister transportu Catherine King, która została również przekazana do biura premiera, nie wspomniano ani o problemach z systemem septycznym, ani o pracach kanalizacyjnych. Dokument dotyczył modernizacji budynku klubu: mebli, oświetlenia, strefy barowej i zewnętrznej strefy wypoczynkowej, publicznych toalet, miejsca do wyprowadzania psów oraz przestrzeni dla lokalnych grup ekologicznych.

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Dokumenty projektowe przewidują również znaczącą modernizację starego budynku klubu, w tym baru, zewnętrznej jadalni i sklepu golfowego. W protokołach posiedzeń rady Inner West zaznaczono, że 4,5 mln dolarów ma zostać wydane na przebudowę budynku klubu, 1 mln — na gromadzenie wody deszczowej do nawadniania pola, a kolejne 500 tys. — na nasadzenia botaniczne i zagospodarowanie terenu.

Reakcja opozycji

Koalicja próbowała uzyskać wyjaśnienia od Albanese'a w Izbie Reprezentantów, jednak większość rządowa odrzuciła tę próbę. McKenzie oświadczyła, że premier wprowadził parlament w błąd i musi sprostować zapis.

Albanese ma wieloletnie związki z klubem i posiadał honorowe członkostwo, o którym wcześniej nie informowano. Bronił przyznania grantu jako koniecznego dla społeczności i oświadczył, że nie podjął ostatecznej decyzji o jego zatwierdzeniu.

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