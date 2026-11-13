W dystrykcie Gudźrat w Pakistanie wycofano 30 policjantów zaangażowanych w ochronę ministrów, deputowanych i byłych parlamentarzystów z partii PML-Q oraz PML-N. Jak podaje Dawn, urzędnicy określili tę decyzję jako bezstronną i zgodną z ustanowionymi procedurami.

Kogo dotyczyła decyzja

Według źródeł gazety dwóch policjantów wycofano od byłego deputowanego do Zgromadzenia Narodowego z PML-N, Chaudhry’ego Abida Razy Kotli. Pozostałych 28 funkcjonariuszy przeniesiono z ochrony polityków i ministrów PML-Q.

Federalny minister ds. Pakistańczyków za granicą Chaudhry Salik Hussain miał co najmniej 12 funkcjonariuszy elitarnej jednostki policyjnej oraz pojazd do mobilnej ochrony, a co najmniej czterech kolejnych policjantów wyznaczono do ochrony jego rezydencji przy GT Road w Gudźracie. Ochroniarza wycofano również od ministra przemysłu i handlu Pendżabu Chaudhry’ego Shafaya Hussaina.

Trzech policjantów usunięto z ochrony deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Chaudhry’ego Ilyasa. Po dwóch funkcjonariuszy przydzielonych deputowanemu do Zgromadzenia Narodowego Chaudhry’emu Hussainowi Elahiemu, deputowanemu do zgromadzenia prowincjonalnego Musie Elahiemu oraz deputowanemu do zgromadzenia prowincjonalnego Khalidowi Asgharowi Guralowi skierowano z powrotem do rezerwy policyjnej w celu dalszego rozdysponowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja komitetu bezpieczeństwa

Anonimowy przedstawiciel lokalnej administracji powiedział Dawn, że decyzję podjęto na posiedzeniu Okręgowego Komitetu Wywiadowczego zgodnie z procedurą ustanowioną przez prowincjonalny departament spraw wewnętrznych. Według niego komitet ocenił sytuację bezpieczeństwa i postanowił wycofać ochronę politykom, wobec których nie było zagrożeń.

Źródła poinformowały również, że ministrom federalnym i prowincjonalnym będzie zapewniana ochrona podczas wizyt w Gudźracie, zależnie od sytuacji bezpieczeństwa. Jednocześnie, jak podały, parlamentarzyści nie mają prawa do stałej ochrony policyjnej.

Musa Elahi skrytykował tę decyzję, twierdząc, że odzwierciedla ona mentalność rządzących. Dawn zaznaczył, że wycofanie ochrony czołowym działaczom PML-Q wiąże się z publicznym sporem między główną minister Pendżabu Maryam Nawaz a Salikiem Hussainem po tym, jak skrytykował on rząd prowincji i oskarżył go o korupcję na dużą skalę.

Czytaj nas na