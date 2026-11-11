Amerykański piosenkarz Bob Dylan spotkał się z papieżem Leonem XIV 4 listopada 2026 roku podczas prywatnej audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Pośrednik w organizacji spotkania, jezuita Antonio Spadaro, opowiedział o jego szczegółach w komentarzu dla Rolling Stone.

Według Spadaro audiencji chciały obie strony: Dylan pragnął spotkać się z pierwszym amerykańskim papieżem, a pontyfiks zgodził się go przyjąć. Spotkanie udało się zorganizować dzięki harmonogramom muzyka i papieża: Dylan występował w Mediolanie w poniedziałek i miał koncert w Rzymie w czwartek, podczas gdy Leon XIV wyjeżdżał do Ameryki Łacińskiej w piątek.

Nieopublikowany utwór Dylana

Leon XIV zacytował w przedmowie do swojej książki Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift tekst Dylana Go Away You Bomb, napisany w 1963 roku. Spadaro zaznaczył, że pontyfiks wykorzystał ten utwór w kontekście nuklearnego dozbrajania.

Go Away You Bomb nie ukazał się na płytach i nie został nagrany przez muzyka. Tekst miał zostać włączony do śpiewnika przeciwko bombie atomowej, który ostatecznie nie został wydany. Kartka z tekstem była przechowywana wśród dokumentów Izzy’ego Younga, założyciela Folklore Center, a później wystawiono ją na aukcji Christie’s.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmowa i uścisk dłoni

Przed prywatną rozmową Dylan i Leon XIV siedzieli przy stole w bibliotece, krótko porozmawiali i wymienili się prezentami — różańcem oraz podpisanym egzemplarzem wspomnień Dylana Chronicles. Podczas głównej rozmowy pozostali sami, dlatego jej treść nie została ujawniona.

Spadaro wyjaśnił również zainteresowanie strojem 85-letniego Dylana, który przybył na audiencję w kapturze. Przy Bramie św. Anny ksiądz zapytał zespół muzyka, czy nie należałoby opuścić kaptura, lecz usłyszał, że jest to element zwykłego stylu Dylana na scenie i poza nią. Jednocześnie piosenkarz zdjął rękawiczki, aby uścisnąć dłoń papieża.

Jezuita opublikował na Instagramie zbliżenie dłoni Dylana i Leona XIV. Jego zdaniem ujęcie pokazuje związek między autorem antywojennego tekstu z 1963 roku a papieżem, który zacytował go w swojej książce. Podczas wizyty Dylan podpisał również dla Spadaro włoskie dwujęzyczne wydanie 64 Lyrics, używając wielokolorowego długopisu BIC należącego do duchownego.

Czytaj nas na