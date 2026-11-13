Poczta Stanów Zjednoczonych (USPS) poinformowała, że od 2027 roku wprowadzi stałą dopłatę paliwową za przesyłki krajowe. Tymczasowa dopłata w wysokości 8%, wprowadzona w kwietniu 2026 roku, stanie się stała, a dodatkowo zostanie podniesiona o 3% z powodu dalszego wzrostu cen paliw, podaje The Hill.

Przegląd dopłaty w lipcu 2027 roku

USPS planuje przeprowadzić przegląd dopłaty paliwowej w lipcu 2027 roku. Podczas przeglądu uwzględnione zostaną ceny paliw w pierwszej połowie 2027 roku.

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Taryfy na przesyłki krajowe i międzynarodowe

Poczta złożyła również zawiadomienie o podwyżce taryf dla USPS Ground Advantage, Priority Mail, Priority Mail Express i Parcel Select. Proponowana zmiana przewiduje średni wzrost cen krajowych usług przesyłkowych o 5,9%.

USPS zmienia także taryfy dla niektórych międzynarodowych usług pocztowych i transportowych: ceny wzrosną średnio o 7,9%. Służba oświadczyła, że nowe stawki mają wspierać jej konkurencyjność i zapewnić niezbędne dochody w obliczu trudności finansowych.

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