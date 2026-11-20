Wysłannik Komisji Europejskiej ds. Cypru Raffaele Fitto podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem w Ankarze oświadczył, że postęp w rozwiązaniu kwestii cypryjskiej stworzy korzystniejsze warunki dla rozwoju relacji między UE a Turcją. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Jak przekazał rzecznik Komisji Europejskiej, strony przeprowadziły konstruktywną wymianę poglądów na temat relacji między UE a Turcją. Komisja Europejska podkreśliła znaczenie utrzymywania dialogu i wzmacniania współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania.

Uregulowanie w ramach ONZ

Fitto omówił także z Fidanem kwestię cypryjską. Podkreślił konieczność osiągnięcia kompleksowego uregulowania w ramach ONZ, które, jego zdaniem, byłoby korzystne dla Cypru, Turcji, UE i szerszego regionu wschodniej części Morza Śródziemnego.

Spotkanie odbyło się w czasie prób wznowienia pełnowymiarowych rozmów dotyczących Cypru. Pod koniec listopada spodziewane jest trójstronne spotkanie sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa, prezydenta Cypru Nikosa Christodoulidesa oraz przywódcy Turków cypryjskich Tufana Erhürmana.

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Unia celna i Made in EU

Według oceny Cyprus Mail postęp w rozmowach cypryjskich może pomóc w realizacji dwóch priorytetów Turcji w relacjach z UE: aktualizacji obowiązującej umowy o unii celnej oraz możliwego dołączenia kraju do planowanego programu Made in EU. Fidan dzień wcześniej nazwał te kwestie głównymi priorytetami Ankary w relacjach z Europą.

Turecki minister handlu Ömer Bolat również wezwał UE do uznania „wyjątkowej pozycji” Turcji i włączenia jej do Made in EU. Źródła zbliżone do sprawy przekazały Cyprus Mail, że UE może dopuścić postęp w obu kwestiach w razie postępu w przywracaniu rozmów dotyczących Cypru.

Turcja ma umowę o unii celnej z UE, jednak nie korzysta ze wszystkich jej korzyści, ponieważ nie jest członkiem bloku. Po zawarciu przez UE umowy handlowej z państwem trzecim Turcja nie może nakładać ceł na import z tego państwa, podczas gdy ono może utrzymać taryfy na turecki eksport.

Program Made in EU jest częścią zaproponowanego przez Komisję Europejską aktu o przyspieszeniu rozwoju przemysłu. Przewiduje on preferencje dla produktów wytworzonych w UE i niskoemisyjnych w zamówieniach publicznych oraz programach wsparcia.

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