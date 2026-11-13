Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw ludów rdzennych Albert Barume po dwutygodniowej wizycie w Australii oświadczył, że ochrona praw ludów rdzennych w tym kraju jest niewystarczająca. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Na konferencji prasowej w Sydney Barume powiedział, że był wstrząśnięty doniesieniami o kobietach rodzących w kajdanach. Grupy obrońców praw człowieka wskazują, że ta praktyka, stosowana wobec niektórych osadzonych, nieproporcjonalnie dotyka kobiety z ludów rdzennych, ponieważ wskaźnik ich osadzania jest wyższy. W sierpniu przedstawiciel ludów rdzennych zainicjował w parlamencie federalnym projekt ustawy zakazującej tej praktyki.

Dostęp do placówek detencyjnych

Barume poinformował również, że nie pozwolono mu odwiedzić ośrodków detencyjnych dla nieletnich w stanie Queensland i na Terytorium Północnym. W regionach tych odnotowano najwyższe wskaźniki osadzania młodzieży z ludów rdzennych. Urzędnicy obu regionów odmówili również spotkania z przedstawicielem ONZ.

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Według specjalnego sprawozdawcy odpowiedzialność za ochronę praw człowieka powinien ponosić rząd krajowy, a nie stany i terytoria. Podkreślił, że międzynarodowa reputacja Australii jest zagrożona, jeśli władze nie dopuszczają międzynarodowej kontroli.

Dane o osadzaniu dzieci

Według danych rządowych ponad 90% dzieci przebywających w areszcie w Queensland i na Terytorium Północnym należy do ludów rdzennych. Jednocześnie stanowią one 6,6% młodej populacji Australii, lecz 60% wszystkich dzieci w wieku od 10 do 17 lat przebywających w areszcie w kraju. Wśród zatrzymanych w wieku od 10 do 13 lat odsetek dzieci z ludów rdzennych sięga 79%.

Barume wezwał Australię do ustalenia krajowego minimalnego wieku odpowiedzialności karnej na 14 lat oraz do inwestowania w programy zapobiegania przestępczości zamiast osadzania dużej liczby dzieci. Wezwał także rząd premiera Anthony'ego Albanese'a, by nie rezygnował z idei konstytucyjnego uznania ludów rdzennych po niepowodzeniu referendum w 2023 roku.

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