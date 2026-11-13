Wysłannicy USA Jared Kushner i Steve Witkoff spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie w Irlandii, aby poinformować go o rozmowach w Moskwie z prezydentem Rosji — państwa-agresora — Władimirem Putinem. Poinformowała o tym NDTV World.

Przed wizytą w Moskwie przedstawiciele USA przez dwa dni prowadzili w Abu Zabi rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Według publikacji przedstawiciele USA wezwali również Putina do dopuszczenia europejskich przedstawicieli do kolejnej rundy rozmów.

Stanowisko Moskwy

Putin oświadczył, że Moskwa nie złagodzi żądań dotyczących kontroli nad częściami ukraińskich terytoriów, które Rosja próbuje nielegalnie anektować. Odrzucił również możliwość rozmieszczenia w Ukrainie po wojnie zagranicznych sił pokojowych, nazywając to kontynuacją wojny.

Rosja ogłosiła próbę nielegalnej aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego Ukrainy, choć nie kontroluje ich w pełni. Ukraina i państwa zachodnie nie uznają tych prób aneksji.

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Starshield i deklaracja dublińska

W Dublinie Zełenski poinformował również o nowych ograniczeniach dla satelitarnej usługi internetowej Starshield, która jest ważna dla łączności ukraińskich sił na froncie. Jak powiedział, ograniczenia te utrudniają przechwytywanie rosyjskich odrzutowych dronów, przez co ginie więcej ludzi.

Osobno Putin zaproponował tak zwaną misję humanitarną do Kostiantyniwki, gdzie, jak twierdzi, pozostaje 400–500 cywilów. Rosja latem oświadczyła, że zdobyła miasto, jednak Ukraina informuje, że walki tam trwają. Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn oświadczył, że pod osłoną operacji humanitarnej w Oleszkach rosyjskie siły sprowadzały sprzęt i przeprowadzały rotację wojskowych.

Na szczycie w Dublinie 39 państw w deklaracji popartej przez Francję podkreśliło, że wszelkie kwestie bezpieczeństwa europejskiego muszą być rozstrzygane z udziałem Europejczyków.

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