Pośmiertny singiel „Kamikazi” wykonawcy neo-soulu D’Angelo stał się dostępny na platformach streamingowych po pojawieniu się na ścieżce dźwiękowej gry Grand Theft Auto 6. Informuje o tym NME.

Wcześniej niewydany utwór można usłyszeć w wewnętrznej stacji radiowej gry Worldwide. Rodzina muzyka w październiku ubiegłego roku poinformowała o jego śmierci po długiej walce z rakiem trzustki.

Akceptacja muzyka

Brat wykonawcy, Luther Archer Jr., oświadczył, że Michael, prawdziwe imię D’Angelo, zatwierdził utwór w obecnej formie w listopadzie 2024 roku do wydania w Grand Theft Auto 6. Według niego muzyk był fanem Rockstar Games, wcześniej współpracował z firmą i cieszył się, że nagranie trafi do gry oraz zostanie wydane jako osobny singiel.

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D’Angelo już wcześniej pracował z Rockstar Games: napisał utwór „Unshaken” do ścieżki dźwiękowej Red Dead Redemption 2. Szef działu muzycznego Rockstar Games, Ivan Pavlovich, mówił wcześniej Rolling Stone, że muzyk przychodził do nowojorskiego biura dewelopera, aby grać we wczesne wersje gry.

Pośmiertne wydania

Otwarto także przedsprzedaż winylowego wydania „Kamikazi”. Luther Archer Jr. poinformował, że Michael powierzył mu nadzór nad wydawaniem pośmiertnych prac, z zachowaniem standardów i twórczej pryncypialności muzyka.

Po śmierci D’Angelo jego wieloletni współpracownik Questlove również zasugerował wydanie pośmiertnej muzyki. Tymczasem Atlantic Records i Rockstar Games wydały rozszerzoną edycję Grand Theft Auto 6: The Album, do której dodano 23 nowe utwory, w tym autorstwa Slayyyter, The Dare, Denzela Curry’ego, Travisa Scotta, Overmono i Power Trip.

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