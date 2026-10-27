Ambasador Unii Europejskiej w Jemenie Patrick Simonnet wezwał do podjęcia w najbliższych dniach konkretnych działań w celu powstrzymania nowej fali walk, ochrony ludności cywilnej i złagodzenia jej cierpienia. Jak podaje The National, dyplomata podkreślił, że możliwość politycznego uregulowania stała się trudniejsza, ale pozostaje niezbędna dla osiągnięcia trwałego pokoju w Jemenie i bezpieczeństwa jego sąsiadów.

Według Simonneta wydarzenia militarne mogą zmieniać sytuację w terenie, jednak same w sobie nie usuną różnic politycznych ani nie zapewnią stabilności. Zaznaczył, że konflikt w Jemenie ma własne przyczyny, lecz coraz ściślej splata się z napięciami regionalnymi. Dlatego, jego zdaniem, potrzebne są zarówno regionalna deeskalacja, jak i inkluzywne polityczne uregulowanie uwzględniające interesy i aspiracje Jemeńczyków.

Zagrożenie dla procesu pokojowego

9 października specjalny wysłannik ONZ do Jemenu Hans Grundberg oświadczył, że kraj powrócił do pełnoskalowej wojny, a działania zbrojne rozprzestrzeniły się na kilka linii frontu. Względny spokój, który nastąpił po rozejmie wynegocjowanym przez ONZ w 2022 roku, jest zagrożony załamaniem.

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Według publikacji ostatnia eskalacja ze strony Huti rozpoczęła się w lipcu, gdy rebelianci rozpoczęli kampanię i zajęli zachodnie wybrzeże Jemenu. Rząd Jemenu i koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej odpowiedziały nalotami oraz kontrofensywą. Huti, których materiał określa jako wspieranych przez Iran, nasilili także ataki na miasta Arabii Saudyjskiej.

Pomoc humanitarna

Simonnet podkreślił, że międzynarodowa uwaga nie może skupiać się wyłącznie na atakach rakietowych i szlakach morskich, podczas gdy codzienne potrzeby Jemeńczyków pozostają poza centrum uwagi. Według niego ludzie potrzebują żywności, czystej wody, opieki medycznej, edukacji, stabilnego dochodu i wiarygodnej perspektywy pokoju.

Według danych ONZ od czerwca 2026 roku z powodu ostatniej eskalacji w Jemenie przesiedlono ponad 250 tys. osób. Ambasador wyraził również zaniepokojenie atakami Huti w Adenie oraz przedłużającym się oblężeniem Taiz, które ograniczyło dostawy żywności, wody, leków i paliwa. W niedzielę UE ogłosiła przyznanie Jemenowi dodatkowych 22,5 mln euro pomocy humanitarnej, oprócz 87,5 mln euro wcześniej przewidzianych na 2026 rok.

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