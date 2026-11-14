W Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych ambasador Indii Vinay Mohan Kwatra skrytykował Amerykańską Komisję ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) po jej wpisie w serwisie społecznościowym X dotyczącym aktywisty Sharjeela Imama.

Reakcja ambasadora Indii

Kwatra wezwał amerykański organ doradczy, aby przeanalizował własne uprzedzenia i przestał pouczać innych. Jego odpowiedź padła w piątek, 13 listopada, po tym, jak USCIRF udostępniła profil Imama. Publikacja poinformowała również, że komisja poruszała kwestię aresztowań w Indiach, które rzekomo miały podłoże religijne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpis o Sharjeelu Imamie

W profilu USCIRF określiła Sharjeela Imama jako muzułmanina, który jest przetrzymywany w areszcie w Indiach za działalność na rzecz wolności religijnej. W materiale The Hindu Imam został również nazwany aktywistą.

O reakcji indyjskiego dyplomaty informuje The Hindu.

Czytaj nas na