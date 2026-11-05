Ambasador Indonezji w Australii Siswo Pramono wezwał do ochrony populacji zdziczałych bantengów na półwyspie Cobourg na Terytorium Północnym Australii. Zaproponował również, aby w przyszłości rozważyć powrót części zwierząt do Indonezji, gdzie na wolności pozostało około 1 tysiąca bantengów, informuje ABC News.

Populacja na półwyspie Cobourg

Na półwyspie Cobourg, około 200 kilometrów na północny wschód od Darwin, żyje około 10 tysięcy zdziczałych bantengów. Zwierzęta sprowadzono z Azji Południowo-Wschodniej na Terytorium Północne w latach 40. XIX wieku dla nieudanego osiedla kolonialnego. W 1849 roku z Bali na Terytorium Północne wysłano grupę 20 bantengów.

Chociaż w Australii zwierzęta te są uznawane za zdziczałe, bantengi są krytycznie zagrożone wyginięciem. Badanie z 2006 roku, które objęło ponad 50 zwierząt w Parku Narodowym Garig Gunak Barlu na półwyspie Cobourg, wykazało u nich genetykę czystej linii, nietypową dla Azji Południowo-Wschodniej.

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Propozycja współpracy

Pramono oświadczył, że ewentualny powrót bantengów do Indonezji wymagałby ostrożnego podejścia. Według niego zwierzęta należałoby uznać za genetycznie odpowiednie dla indonezyjskich parków narodowych. Ambasador zaproponował również sprowadzenie na Terytorium Północne dodatkowych bantengów, aby zwiększyć różnorodność genetyczną australijskiego stada.

Według ambasadora formalne negocjacje w tej sprawie jeszcze się nie odbyły. Uważa on, że rozmowy powinny rozpocząć się między rządem Terytorium Północnego a parkami narodowymi Indonezji, a następnie należy włączyć Departament Spraw Zagranicznych i Handlu.

Dyrektor Centrum Współczującej Ochrony Przyrody Daniel Ramp zauważył, że Australia mogłaby odegrać rolę w ochronie gatunków, które są zdziczałe na jej terytorium, lecz zagrożone wyginięciem w swoim naturalnym zasięgu. Podkreślił potrzebę znalezienia równowagi między ochroną lokalnych gatunków a globalną ochroną zwierząt.

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