Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee wyraził wątpliwości, czy Rada Pokoju i Ambasada USA w Jerozolimie będą w stanie zapewnić realizację planu prezydenta Donalda Trumpa dotyczącego Gazy bez dodatkowego planowania i zasobów ze strony rządu USA. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na służbową depeszę, którą otrzymało Politico.

Pytania dotyczące centrum koordynacyjnego

W dokumencie, który według Politico został w czwartek wysłany do kierownictwa Departamentu Stanu USA, Huckabee poruszył kwestię wystarczającej liczby personelu do nadzorowania rozbrojenia Hamasu i rozpoczęcia odbudowy Strefy Gazy.

Główna część obaw dotyczyła Międzynarodowego Centrum Wsparcia Gazy (IGSC), które koordynuje współpracę USA, Izraela i partnerów międzynarodowych. Pentagon planuje w ciągu najbliższego roku ograniczyć obecność swojego personelu w tym miejscu, a jego obowiązki mają zostać przekazane pracownikom cywilnym.

Według Huckabeego Ambasada USA w Jerozolimie obecnie nie dysponuje personelem do wykonywania tych obowiązków, choć mogłaby się przygotować, gdyby znała potrzeby kadrowe, finansowe i logistyczne. Zaznaczył również, że Rada Pokoju zwiększa zatrudnienie, jednak jej zdolność do wykonywania wszystkich funkcji IGSC pozostaje niejasna.

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Ryzyka związane z przekazaniem funkcji

Depesza oznaczona jako „wrażliwa, ale niejawna” zawierała także ostrzeżenie, że zastąpienie wojskowych pracownikami cywilnymi może utrudnić współpracę z Siłami Obronnymi Izraela, zwłaszcza w zakresie wymiany danych wywiadowczych.

Huckabee zapytał kierownictwo Departamentu Stanu, jak zmienią się role i odpowiedzialność Departamentu Stanu oraz Rady Pokoju po ograniczeniu obecności Departamentu Wojny USA, a także jakie warunki muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem takiego przejścia. W wywiadzie dla Fox News oświadczył, że Rada Pokoju mogłaby stopniowo posuwać się naprzód, lecz przeszkodą jest Hamas. W depeszy nazwał niewypełnienie przez ugrupowanie zobowiązania do rozbrojenia przeszkodą dla postępu.

Stanowisko Rady Pokoju

Rada Pokoju poinformowała, że nie zna depeszy Huckabeego, ale wyraziła pewność co do gotowości swoich planów dotyczących pomocy humanitarnej, bezpieczeństwa, zarządzania, praworządności, rozwoju infrastruktury i odbudowy Gazy.

W dokumencie podkreślono również, że opóźnienia w odbudowie mogą osłabić Narodowy Komitet ds. Zarządzania Gazą — palestyński organ technokratyczny utworzony w celu zarządzania tym terytorium. Huckabee wezwał do uzgodnienia zwiększania pomocy humanitarnej z priorytetami tego komitetu i długoterminowymi planami odbudowy.

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