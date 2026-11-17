Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz przybył do Bejrutu w Libanie, gdzie rozmawiał z libańskimi urzędnikami o możliwym zastąpieniu Tymczasowych Sił ONZ w Libanie (UNIFIL). Ich mandat, odnawiany co roku, ma wygasnąć w grudniu. Jak informuje The National, nowy mechanizm ma nadzorować realizację porozumień między Libanem a Izraelem, zawartych przy pośrednictwie USA.

Spotkania w Bejrucie

Waltz spotkał się z prezydentem Libanu Josephem Aounem w pałacu prezydenckim w Baabdzie, a także z premierem Nawafem Salamem i przewodniczącym parlamentu Nabihem Berrim. W negocjacjach uczestniczyli ambasador USA w Libanie Michel Issa oraz Simon Karam, szef libańskiej delegacji w rozmowach z USA i Izraelem.

Według administracji prezydenta Libanu strony rozmawiały o sytuacji w kraju i regionie, zakończeniu misji UNIFIL, a także o sytuacji na południu Libanu w obliczu kontynuowanych izraelskich ataków oraz, jak oświadczyła strona libańska, niewykonywania przez Izrael postanowień porozumienia ramowego.

Premier Salam podkreślił potrzebę utrzymania międzynarodowej obecności na południu kraju z mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według niego taka misja powinna pełnić funkcje monitorowania, sprawozdawczości, koordynacji i komunikacji, a także wspierać armię libańską w rozszerzaniu kontroli państwa.

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Różnice dotyczące nowego mechanizmu

Liban i Izrael nie uzgodniły formatu struktury, która ma działać po zakończeniu misji UNIFIL. Liban, według informacji gazety, proponuje rozmieszczenie sił wielonarodowych w celu kontrolowania realizacji porozumień. Izrael, jak przekazali The National libańscy urzędnicy, wielokrotnie odrzucał propozycje Libanu dotyczące państw, które mogłyby zapewnić kontyngenty dla takich sił.

Według Waltza Francja ma przygotować projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oparty na konsensusie. Obiecał on również przekazać stanowiska usłyszane w Bejrucie do Waszyngtonu i Rady Bezpieczeństwa.

Zgodnie z warunkami trójstronnego porozumienia Izrael ma wycofać wojska z wyznaczonych stref pilotażowych, Hezbollah ma się rozbroić, a Liban ma przejąć kontrolę nad terytoriami. Nad realizacją porozumień ma czuwać komitet weryfikacyjny strony trzeciej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio wcześniej oświadczył, że po UNIFIL nie musi to koniecznie być misja wojskowa: alternatywą może być cywilny mechanizm weryfikacyjny.

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