Ambasador RPA w USA Roelf Meyer oświadczył w Kapsztadzie, że rząd Republiki Południowej Afryki nie przejmuje się już nadmiernie brakiem zaproszenia na szczyt G20, który Stany Zjednoczone planują zorganizować w grudniu 2026 roku w Miami na Florydzie. Powiedział to 26 października 2026 roku podczas wystąpienia w Cape Town Press Club, informuje Daily Maverick.

Według Meyera RPA rozpoczęła już kontakty z Wielką Brytanią, która będzie gospodarzem szczytu G20 w przyszłym roku. Poinformował również, że przedstawiciele ambasady RPA w USA oraz południowoafrykańskiego biznesu wezmą udział w szczycie B20 w Waszyngtonie w listopadzie. B20 jest biznesową częścią G20 i jest organizowane przez amerykańskie firmy, a nie przez rząd USA.

Reakcja na apel Niemiec

Meyer odpowiadał na pytanie dotyczące apelu kanclerza Niemiec Friedricha Merza o zaproszenie RPA na spotkanie G20 w Miami. Ambasador zaznaczył, że apel ten nie poprawił relacji Pretorii z Waszyngtonem. Początkowo brak zaproszenia był postrzegany jako przeszkoda w stosunkach dwustronnych, jednak obecnie rząd kraju postanowił iść dalej.

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RPA jest państwem założycielskim G20. Według publikacji prezydent USA Donald Trump w 2025 roku zbojkotował szczyt G20 w RPA, a w 2026 roku anulował zaproszenie dla Republiki Południowej Afryki na amerykański szczyt.

Zamiar odbudowy relacji

Ambasador przyznał, że stosunki RPA i USA są obecnie napięte, ale podkreślił znaczenie ich odbudowy. Nazwał USA największą gospodarką świata i zaznaczył, że ponad 600 amerykańskich firm prowadzi działalność w RPA, tworząc tam miejsca pracy.

Meyer oświadczył, że jego głównym zadaniem jest jak najszybsze wzmocnienie więzi politycznych i handlowych z Waszyngtonem, w tym dla tworzenia miejsc pracy w Republice Południowej Afryki.

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